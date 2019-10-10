В Tallinn Design House выставка-продажа творений эстонских дизайнеров: есть и одежда для Марса, есть и порнографические тарелочки

На протяжении октября в столичной Мекке эстонского дизайна – Tallinn Design House представлены новые амбициозные эстонские бренды, на которые стоит посмотреть.
Все желающие могут приобрести продукцию таких отечественных марок, как Spekter Technologies, Berrichi, Lisette-Maria, VETKA и Silk Luxury.
Все больше новых дизайнеров вдохновляются «умными» материалами. Новомодное направление технологичной одежды techwear на выставке представляет бренд Spekter Technologies, в амбициях которого, помимо прочего, покорение космоса. Представленная коллекция одежды Mars навеяна вековой, но все еще не осуществимой по непонятным причинам мечтой человечества колонизировать красную планету. В «Марсе» используются магнитные замки, трансформирующиеся детали, а также интегрирован виртуальный ассистент: сейчас он может подсказать, как ухаживать за одеждой, в какую погоду лучше носить ту или иную модель и т.д. «Это лишь первые шаги. В дальнейшем функционал ассистента будет расширяться: уже сейчас мы работаем над системой оповещения о дожде», – заверила дизайнер и глава компании Роксана Спектер. Пока мы не высадились на Марсе, одежду можно носить нашей дождливой осенью.
Бренд Berrichi производит чистейшую природную косметику, объединяя вековые знания о водорослях с современной наукой.
Дизайнер Lisette-Maria создает аксессуары из кожи с персонализированными надписями, которые помогают женщинам обрести уверенность и чувство защищенности. VETKA демонстрирует вручную расписанные шелковые и кашемировые платки: все вдохновение сказочной природой, легендами и магией можно увидеть в этой коллекции.
Silk Luxury представляет постельное белье класса люкс, созданное из гипоаллергенного шелка, который, кроме всего прочего, помогает бороться с преждевременным старением. Вот и найдено средство Макропулоса!
Посуда эстонского бренда Arro тоже представлена на выставке. И в коллекции есть тарелочки с обнаженными мужскими и женскими натурами. Говорят, что такие по цене 83 евро за тарелку, раскупаются особо быстро. Мужчинами.
Выставка открыта до 31 октября в Tallinn Design House. Адрес: Ротерманни, 14.