В Tallinn Design House выставка-продажа творений эстонских дизайнеров: есть и одежда для Марса, есть и порнографические тарелочки

Все больше новых дизайнеров вдохновляются «умными» материалами. Новомодное направление технологичной одежды techwear на выставке представляет бренд Spekter Technologies, в амбициях которого, помимо прочего, покорение космоса. Представленная коллекция одежды Mars навеяна вековой, но все еще не осуществимой по непонятным причинам мечтой человечества колонизировать красную планету. В «Марсе» используются магнитные замки, трансформирующиеся детали, а также интегрирован виртуальный ассистент: сейчас он может подсказать, как ухаживать за одеждой, в какую погоду лучше носить ту или иную модель и т.д. «Это лишь первые шаги. В дальнейшем функционал ассистента будет расширяться: уже сейчас мы работаем над системой оповещения о дожде», – заверила дизайнер и глава компании Роксана Спектер. Пока мы не высадились на Марсе, одежду можно носить нашей дождливой осенью.