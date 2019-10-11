Пт, 11.10.2019
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  • Выставка Ilu Sõnum - женское счастье. На какие продукты следует обратить внимание

Выставка Ilu Sõnum - женское счастье. На какие продукты следует обратить внимание
Эксклюзив!

Сегодня в Таллинне в павильонах Eesti Näitused открылась самая долгожданная для женщин выставка Ilu Sõnum. Пятница - день рабочий, и не все желающие смогли доехать до этого райского места. Как показывает практика, в выходные дни в выставочных павильонах яблоку будет негде упасть.

Десятки производителей и официальные представителей косметических марок, а также клиники, оказывающие косметологические услуги, представлены на выставке. И все для того, что мы, женщины, были еще красивее и своей красотой спасали мир.

Krasotka.ee посетила выставку уже сегодня и нашла необходимые продукты и услуги, без которых нам не жить. Итак, представляем наш must have.

Смотрите видео и фотогалерею!

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