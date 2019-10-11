Выставка Ilu Sõnum - женское счастье. На какие продукты следует обратить внимание

Сегодня в Таллинне в павильонах Eesti Näitused открылась самая долгожданная для женщин выставка Ilu Sõnum. Пятница - день рабочий, и не все желающие смогли доехать до этого райского места. Как показывает практика, в выходные дни в выставочных павильонах яблоку будет негде упасть.