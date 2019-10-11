Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2019 года

Женщина-Дева

Активизация негативного Юпитера — событие, из-за которого многим Девам захочется уйти в себя и насладиться одиночеством. Но сейчас самоанализ и колебания — не лучшая стратегия. Астрологи советуют быстро реагировать на ситуацию и не поддаваться на провокации планеты-антагониста. Меркурий в воскресенье поспособствует тому, чтобы все спорные вопросы решились в пользу Дев. В этот день желательно составить планы на будущее, подвести итоги и решить повисшие в воздухе вопросы, чтобы запустить программирование на успех.

Женщина-Весы

Неделя, попадающая под влияние Венеры в Скорпионе, будет удачной для любовных приключений и пылких свиданий. Но астрологи предупреждают о рисках: новая любовь может внезапно исчезнуть с радаров. Малоприятная ситуация, которой можно избежать, если относиться к новым знакомствам с долей скепсиса, оценивать риски и не привязываться. Венера в Скорпионе принесет много встреч и знакомств: задача Весов — верно расставить приоритеты. Страсть окажется лишней и в финансовых делах: азарту лучше предпочесть прошлый опыт и голос разума, а столкнувшись с проблемами, не опускать руки, а искать причины неприятностей.

Женщина-Скорпион

Активно проводя рабочую неделю, желательно оставить силы и на выходные, чтобы не бороться всю субботу с упадком сил. Негативное влияние Венеры и благоприятное — Юпитера может дать неоднозначный эффект: близкие окажутся врагами, а белое — черным. По возможности желательно отказаться от серьезных решений и не использовать слова, которые отпугивают удачу. Астрологи также советуют думать о чувствах окружающих, подключив эмпатию. Такая практика поможет избежать лишних ссор и разочарований, которые сейчас совершенно ни к чему.

Женщина-Стрелец

Все, о чем мечтают женщины-Стрельцы, на этой неделе наконец начнет воплощаться в жизнь под управлением Юпитера. Самое главное — не упустить момент и поймать удачу за хвост. Сейчас от представительниц Стрельца зависит многое. Проявив мягкость там, где необходима решительность, можно сильно сдать позиции. Зато если получится проявить волю и не стать жертвой негативных установок, все начнут равняться на вас.

Женщина-Козерог

Очень сложно принять поражение, но можно ли считать проигрышем ситуацию, в которой все стороны получили желаемое? На этот вопрос придется ответить женщинам-Козерогам на этой неделе. Марс в Весах указывает на то, что порой компромисс намного важнее победы, и призывает считаться с мнением окружающих. С 14 по 20 октября Козерогам желательно чаще смотреть на происходящее чужими глазами: так будет проще усвоить алгоритм. Однако, просто плывя по течению, можно угодить вовсе не к компромиссу, а в ловушку чужого влияния, поэтому стоит следить за голосом интуиции и не упускать своей выгоды. Если долгое время не получалось начать новую жизнь, рекомендуется предпринять повторную попытку в четверг, 17 октября.

Женщина-Водолей

Под активным влиянием Нептуна представительницы Водолея рискуют оступиться. Но есть способ этого избежать. Если появится чувство, что доводы нелогичны, а решения ошибочны, то стоит взять время на дополнительный анализ и разобраться, что управляет вами: эмоции или разум. На поводу у первого идти опасно, а вот логика на этой неделе сослужит хорошую службу.

Женщина-Рыбы