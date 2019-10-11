Как найти мотивацию для работы и жизни: практичные советы

Для начала стоит понимать, что мотивация – это основа действия, и если ее нет, то человек просто плывет по течению, совершая рутинные действия, которые приносят посредственные результаты. А вот когда у человека есть правильная мотивация, тогда он может эффективно работать для себя, родных, страны – для чего угодно, главное достичь результата.

При этом очень важно, чтобы человек для себя понимал, чего именно он хочет и когда должен быть результат. Иначе получается каша, результатом которой будет такая же каша.

Для начала разберитесь, чего вы хотите, потом проанализируйте, на какой точке вы находитесь сейчас и затем представьте, какой будет ваша жизнь через год, три или пять лет, если вы осуществите то, что задумали. Проанализируйте: если сделаете, что хотите, – жизнь точно изменится, а если не сделаете – все останется плюс минус, как сейчас. Решение уже за вами.

Но, если вы все же выбираете двигаться вперед, тут начинается самое сложное – работа над собой. Особенно сложно она дается, если у вас все и так неплохо.

Часто можно услышать истории, как люди добиваются успехов после того, как оказались на дне. Но можно приложить усилия и не дотягивать до этого состояния. В такие моменты важно держать в голове картинку той мечты или идеи, которая у вас есть.

В то же время, боясь ошибиться, многие просто начинают притормаживать, тем самым затягивая процесс. Но есть отличная техника – представьте самый худший исход в случае провала вашей идеи. Это поможет подготовиться к худшему варианту, на случай неудачи и в то же время перестать его бояться. А это важно, чтобы двигаться дальше.