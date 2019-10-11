ТОП-4 знаков Зодиака, женщины которых могут навсегда остаться одинокими

Весы

Утончённые и грациозные девушки имеют лёгкий и покладистый характер. Они умны и открыты для общения. Кажется, что эти дамы обладают полным набором качеств, чтобы стать идеальной женой. Кроме того, в них есть особый шарм и женская загадка, что гарантирует внимание со стороны сильного пола.

Причиной хронических неудач Весов в любви является их нерешительность и постоянные колебания. Когда важное для отношений решение принято, они начинают сомневаться в его правильности и даже могут отступить назад. Кроме того, они всегда недовольны своим партнёром и настойчиво стремятся его переделать. Редким мужчинам нравится такое поведение.

Телец

Эти дамы по всеобщему признанию являются воплощением женственности. К тому же они мудры и терпеливы. В отношениях они больше всего уважают верность и не допускают измен. Поэтому стремясь удержать партнёра, они бывают чрезвычайно ревнивы.

Стать счастливыми жёнами им мешает неверный выбор возлюбленного. Ярким и харизматичным Львам и Водолеям бывает скучно с обожающими домашний уют и традиции Тельцами. Обычно ценят их положительные качества мужчины старшего возраста, рождённые под знаком Рака, который так же высоко ценит стабильность и семью.

Водолей

Яркие девушки всегда окружены кавалерами. Но их отношения бывают быстротечными и редко заканчиваются браком. Водолеи могут всю жизнь ждать своего «принца», отказываясь от «неидеальных» партнёров.

Чтобы стать счастливыми им стоит обратить внимания на мужчин, рождённых под созвездием Рыб. Эти страстные любовники к тому же интеллектуальны и чувствительны ко всему прекрасному. Именно эти качества высоко ценят Водолеи.

Козерог

Эти роскошные дамы часто отпугивают мужчин своей внутренней силой, которую не считают нужным скрывать. Не каждому дано за характером бойца разглядеть ранимую девушку, которая так боится, что ей причинят боль, что часто выглядит отстранённой и избегает сближения.