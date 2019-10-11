Дети оценят: рецепт невероятно вкусных французских тостов с апельсиновым соусом
Каждая мать знает, как непросто бывает накормить малыша. Особенно после сна. Что же можно приготовить ребенку на завтрак, кроме стандартной манной каши?
Кроме этого, дети обычно очень любят тосты, блинчики, булочки и оладьи.
Нет таких французских тостов, которые я не люблю, но этот вариант – сочный, нежный, с ярким апельсиновым вкусом – что-то среднее между завтраком выходного дня и праздничным десертом,
– говорит Найджела Лоусон, британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг.
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- 2 больших яйца
- тертая цедра 1 апельсина
- 60 мл цельного молока
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- 2 больших, толстых ломтика белого хлеба
- Сок 1 апельсина
- 75 г апельсинового мармелада
- 50 г сахара
- 1 ст.л. сливочного масла
Способ приготовления:
- Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке.
- Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны.
- Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета.
- Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.
Приятного аппетита!