11 мифов о ретиноле, в которые надо перестать верить

Ретинол — это витамин А, который улучшает текстуру кожи, избавляет от пигментации, работает как антиоксидант и помогает бороться со свободными радикалами, пишет Сплетник.
Этот ингредиент стал одним из самых популярных составляющих anti-age-сывороток, кремов и концентратов, однако до сих пор многие задаются вопросами: как его грамотно применять, подходит ли он для чувствительной кожи, какие могут возникнуть побочные эффекты, с какого возраста стоит использовать продукты с ретинолом. Вместе с экспертами-дерматологами развенчиваем 11 мифов.
Все эти ингредиенты, начинающиеся на "р" (ретинол, ретиноевая кислота), работают одинаково
И да и нет. Средства с высокой концентрацией ретинола за границей можно купить только по рецепту дерматолога. Они содержат ретиноевую кислоту — магический ингредиент, борющийся с признаками старения.
Продукты, отпускаемые без рецепта, содержат ингредиент под названием ретинол — это производное витамина А. Существует много исследований, доказывающих, что хотя ретинол более нежно воздействует на кожу, чем ретиноевая кислота, биохимически он действует так же. Правда, чтобы увидеть эффект, может потребоваться больше времени. Ретин-А, также известный как третиноин, используется исключительно в средствах, продаваемых по рецепту, и действует быстрее, чем ретинол, но часто вызывает больше побочных эффектов,
— говорит Дана Сакс, доцент кафедры дерматологии в Медицинской школе Мичиганского университета.
Этого нельзя сказать о производных витамина А, которые в коже трансформируются по следующей цепочке: ретинола пальмитат, ретинол, ретинальдегид, третиноин (ретиноевая кислота). Чем больше шагов проходит производное витамина А, чтобы стать ретиноевой кислотой (активной формой витамина А), тем слабее ретиноид и тем мягче он работает.
Ретиноиды работают как отшелушивающее кожу средство
Наверняка многие думают, что ретиноиды работают, удаляя омертвевшие клетки кожи. Однако оказывается, принцип действия у них немного иной.
Во время использования продуктов с ретинолом часто возникают шелушение и покраснение. Но это побочный эффект раздражения, а не отшелушивающего действия, подобного тому, которое вы получаете от такого ингредиента, как гликолевая кислота,
— говорит Сакс.
Эксперт отмечает, что многие ее клиенты почему-то думают, что ретинол — это пилинг, и именно поэтому часто отказываются от него. Ретиноиды же работают на гораздо более глубоком уровне, влияя на экспрессию, активность генов (с годами экспрессия генов у человека снижается) и вызывая увеличение выработки коллагена, разглаживание кожи и уменьшение пигментации.
Ретинол нельзя использовать летом, так как повышается риск солнечного ожога
Это один из самых известных мифов. Суть в том, что витамин А разрушается при взаимодействии с солнцем, поэтому средства с ретинолом разливают в непрозрачные пузырьки, и их все же лучше наносить на ночь (при дневном свете они станут неэффективными). Однако ретинол не делает кожу более склонной к солнечным ожогам.
Этот миф возник потому, что в некоторых ранних исследованиях люди писали, что, нанеся средство с ретиноидами и выйдя на улицу, они замечали жжение на коже. Но это покраснение, вероятно, связано с воздействием тепла,
— объясняет эксперт.
Клинические исследования показали, что ретиноиды не приводят к заметному покраснению кожи.
Всегда следует наносить ретиноиды на сухую кожу
Иногда даже доктора нарушают правила. Я знаю, что в инструкции часто пишут, что следует подождать, пока лицо полностью не высохнет, прежде чем применять ретиноид. Но в научной литературе, которую я видела, нет доказательств того, что влажная кожа усиливает чувствительность,
— говорит косметолог.
Первые результаты от применения ретинола появятся не раньше, чем через 4—6 недель
Хотелось бы, чтобы это было правдой. По словам Гэри Фишера, профессора дерматологии в Медицинской школе Университета Мичигана, оказывается, это займет гораздо больше времени — вдвое или даже втрое больше.
Многие производители обещают видимый эффект уже через несколько недель. Но, по моему опыту, ретиноевой кислоте в среднем требуется 12 недель, чтобы привести к заметным изменениям,
— говорит он.
Нежные ретиноиды могут быть такими же эффективными, как и более сильные
Слова "чувствительная кожа" на этикетке (например, на ночных кремах RoC Retinol Correxion Sensitive) часто указывают на низкую концентрацию активных ингредиентов,
— говорит Сакс.
Однако дерматологи все чаще рекомендуют начинать именно с таких "лайтовых" средств с более низкой концентрацией ретинола (также в их составе есть успокаивающие ингредиенты).
Стоит прекратить применять ретинол, если кожа раздражена
Раздражение, которое появляется в первое время после начала применения витамина А, — это нормально. Уже через две или три недели клетки кожи адаптируются к ретиноевой кислоте. Если дискомфорт длительный, а покраснения сильные, то используйте крем с ретинолом один раз в неделю или переключитесь на более слабую концентрацию,
— говорит Сакс.
Нельзя использовать ретинол в отпуске
Изменение климата не заставит вашу кожу реагировать по-другому на ретиноид, который вы хорошо переносили дома несколькими днями ранее,
— говорит Вайс.
Как только клетки кожи адаптируются к ретиноидам, то любое раздражение (так называемый ретиноидный дерматит) обычно прекращается. Тем не менее если вы планируете дальний перелет или будете кататься на лыжах высоко в горах, то лучше запастись эффективным увлажняющим кремом, чтобы избежать сухости, которая делает кожу более восприимчивой к раздражению в целом.
Не стоит брать средства с ретинолом на пляжный отдых
Мы все еще свыкаемся с мыслью, что ретиноиды также не увеличивают риск возникновения солнечных ожогов. Эксперты считают, что использование средства с ретиноидами на отдыхе даже может стать отличной идеей. Ретинол не только повышает выработку коллагена, но также может предотвратить фотостарение. Доказано, что он предотвращает выработку фермента, который расщепляет коллаген после воздействия ультрафиолета.
Нельзя наносить ретинол на кожу вокруг глаз
Вайс говорит, что это не только можно делать, но даже нужно. Исследования показали, что лучшие результаты от применения ретиноловых формул были у тех, кто наносил крем вплоть до века. Даже если капля крема попала в глаз, то ничего страшного не случится, лишь немного пощиплет.
Противопоказаний не так много
Далеко не всем людям можно свободно пользоваться средствами с ретинолом, так как существует довольно много противопоказаний.
Беременные и кормящие женщины должны избегать ретинола из-за риска возникновения пороков развития плода. Не стоит пользоваться кремом с ретинолом, если у вас, как и у Ким Кардашьян, псориаз, экзема или розацеа, поскольку это может усугубить подобные состояния. Всегда стоит помнить, что витамин А может вызывать аллергию. Лучше сначала провести тест на аллергическую реакцию на небольшой области, например, на запястье. Не следует смешивать ретинол с бензоилпероксидом, АНА-кислотами, так как это может нанести вред коже. В любом случае стоит проконсультироваться с косметологом, а не назначать себе ретинол самостоятельно,
— говорит сертифицированный дерматовенеролог, косметолог и специалист по малоинвазивным процедурам Давид Дзадзаев.