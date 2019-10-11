11 мифов о ретиноле, в которые надо перестать верить

— объясняет эксперт.

Клинические исследования показали, что ретиноиды не приводят к заметному покраснению кожи.

Всегда следует наносить ретиноиды на сухую кожу

Иногда даже доктора нарушают правила. Я знаю, что в инструкции часто пишут, что следует подождать, пока лицо полностью не высохнет, прежде чем применять ретиноид. Но в научной литературе, которую я видела, нет доказательств того, что влажная кожа усиливает чувствительность,

— говорит косметолог.

Первые результаты от применения ретинола появятся не раньше, чем через 4—6 недель

Хотелось бы, чтобы это было правдой. По словам Гэри Фишера, профессора дерматологии в Медицинской школе Университета Мичигана, оказывается, это займет гораздо больше времени — вдвое или даже втрое больше.

Многие производители обещают видимый эффект уже через несколько недель. Но, по моему опыту, ретиноевой кислоте в среднем требуется 12 недель, чтобы привести к заметным изменениям,

— говорит он.

Нежные ретиноиды могут быть такими же эффективными, как и более сильные

Слова "чувствительная кожа" на этикетке (например, на ночных кремах RoC Retinol Correxion Sensitive) часто указывают на низкую концентрацию активных ингредиентов,

— говорит Сакс.

Однако дерматологи все чаще рекомендуют начинать именно с таких "лайтовых" средств с более низкой концентрацией ретинола (также в их составе есть успокаивающие ингредиенты).

Стоит прекратить применять ретинол, если кожа раздражена

Раздражение, которое появляется в первое время после начала применения витамина А, — это нормально. Уже через две или три недели клетки кожи адаптируются к ретиноевой кислоте. Если дискомфорт длительный, а покраснения сильные, то используйте крем с ретинолом один раз в неделю или переключитесь на более слабую концентрацию,

— говорит Сакс.

Нельзя использовать ретинол в отпуске

Изменение климата не заставит вашу кожу реагировать по-другому на ретиноид, который вы хорошо переносили дома несколькими днями ранее,

— говорит Вайс.

Как только клетки кожи адаптируются к ретиноидам, то любое раздражение (так называемый ретиноидный дерматит) обычно прекращается. Тем не менее если вы планируете дальний перелет или будете кататься на лыжах высоко в горах, то лучше запастись эффективным увлажняющим кремом, чтобы избежать сухости, которая делает кожу более восприимчивой к раздражению в целом.

Не стоит брать средства с ретинолом на пляжный отдых

Мы все еще свыкаемся с мыслью, что ретиноиды также не увеличивают риск возникновения солнечных ожогов. Эксперты считают, что использование средства с ретиноидами на отдыхе даже может стать отличной идеей. Ретинол не только повышает выработку коллагена, но также может предотвратить фотостарение. Доказано, что он предотвращает выработку фермента, который расщепляет коллаген после воздействия ультрафиолета.

Нельзя наносить ретинол на кожу вокруг глаз

Вайс говорит, что это не только можно делать, но даже нужно. Исследования показали, что лучшие результаты от применения ретиноловых формул были у тех, кто наносил крем вплоть до века. Даже если капля крема попала в глаз, то ничего страшного не случится, лишь немного пощиплет.

Противопоказаний не так много

Далеко не всем людям можно свободно пользоваться средствами с ретинолом, так как существует довольно много противопоказаний.

Беременные и кормящие женщины должны избегать ретинола из-за риска возникновения пороков развития плода. Не стоит пользоваться кремом с ретинолом, если у вас, как и у Ким Кардашьян, псориаз, экзема или розацеа, поскольку это может усугубить подобные состояния. Всегда стоит помнить, что витамин А может вызывать аллергию. Лучше сначала провести тест на аллергическую реакцию на небольшой области, например, на запястье. Не следует смешивать ретинол с бензоилпероксидом, АНА-кислотами, так как это может нанести вред коже. В любом случае стоит проконсультироваться с косметологом, а не назначать себе ретинол самостоятельно,