Юлия Высоцкая рассказала, как стать женственной и побороть свои комплексы

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Высоцкая раскрыла секрет женственности. По её словам, девушки и женщины в любом возрасте должна выглядеть прекрасно и следить за своим гардеробом, пишут Аргументы.
Телеведущая рассказала, что с возрастом научилась бороться с комплексами, а верным способом в данном направлении считает пересмотр своего гардероба. Высоцкая отметила, что сейчас её взгляды кардинально изменились и она выбирает образы без оглядки на других, пишет teleprogramma.pro.
Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало ... стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день,
- заявила Высоцкая в программе "Мне это нравится".
Знаменитость призналась, что не любит привлекать к себе внимание, но старается разделять работу на сцене и повседневную жизнь.