Как ухаживать за волосами в холодную погоду: полезные советы экспертов

Очень популярные домашние маски с использованием яичного желтка, кокосового масла, ромашки и лука могут помогать, а могут и навредить. Трихологи – специалисты по уходу за волосами, такие маски не приветствуют и считают, что подобные "бабушкины рецепты" могут нанести вред, пишет Сегодня.

В некоторых случаях это вызывает покраснение кожи, шелушение, то есть перхоть. Также приводит к секущимся кончикам и нежелательным эффектам, например к разным оттенкам волос,

– пояснил трихолог-парикмахер Юрий Лазорик.

От перепада температур волосы становятся ломкими и тусклыми. А между здоровьем волос и укладкой, женщины все чаще выбирают последнее. Сейчас без фенов и утюжков сложно обойтись в холодный период. Поэтому, чтобы не нанести вред волосам, специалисты советуют использовать термозащиту.

Но если волосы продолжают очень интенсивно выпадать, стоит пойти на консультацию к эндокринологу. Оказывается, что эндокринные расстройства у женщин случаются в 8-10 раз чаще, чем у мужчин.

Если не лечить, конечно, выпадают волосы, и это прогрессирует. Может быть алопеция, как правило имеет диффузный характер,

– рассказал врач-эндокринолог Богдан Гуда.