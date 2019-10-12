Пальчики оближешь! Как испечь простой пирог с грушами и шоколадом

Груши и шоколад – беспроигрышное кулинарное сочетание. Осенний пирог с кусочками груши и черного шоколада готовится максимально просто, но всегда радует своим вкусом.

Такой десерт хорош как в теплом, так и в холодном виде. К нему можно подать бокал глитвейна с фруктами.