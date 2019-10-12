«Это безумно раздражает»: друзья Дженнифер Энистон пытаются найти ей бойфренда

Полтора года назад звезда культового телесериала «Друзья» развелась со своим вторым мужем актером Джастином Теру. Дженнифер встретила избранника на съемках фильма «Жажда странствий» в 2011 году и в 2015 году вышла за него замуж. До Теру Энистон пять лет состояла в брачных отношениях с Бредом Питтом — и также развелась.

Недавно 50-летняя актриса давала интервью в эфире радио Sirius XM Radio и заявила, что новые отношения ее не интересуют. Дженнифер объяснила, что романтические увлечения всегда отнимают много времени, а ей хочется сосредоточиться на карьере. К слову, сейчас Энистон действительно есть чем заняться — актриса снимается в комедийно-драматическом сериале «Утреннее шоу», премьера которого назначена на 1 ноября этого года.

Я очень занята, готовлюсь к новому сезону,

— отметила звезда.

Однако близким и друзьям Дженнифер ее одиночество не кажется нормальным. Как рассказала актриса, друзья пытаются найти ей бойфренда и стараются знакомить свою звездную подругу с новыми мужчинами. Энистон отметила, что не любит такое вмешательство в личную жизнь и ее раздражает, когда ее пытаются с кем-то свести.