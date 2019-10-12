Опра Уинфри рассказала, почему отказалась от брака и детей: «Ни о чем не жалею»

Со своим партнером Стедманом Грэхемом они познакомились на благотворительном вечере еще в 1986 году. С тех пор они живут вместе. Уинфри рассказала, что после их венчания она думала, что станет матерью.

В какой-то момент я купила еще одну квартиру в Чикаго, потому что думала: Ну, если мы поженимся, мне понадобится детская комната,

― припомнила звезда. Но свадьбы в жизни Опры так и не было.

Однако телеведущая призналась, что думала о детях. Она прочувствовала всю глубину ответственности и самопожертвования, которые должны быть у будущей матери. Но сама Уинфри считает, что вряд ли смогла бы так жить.

Вот почему на протяжении многих лет я испытывала глубокое чувство уважения к женщинам, которые предпочитают быть дома со своими детьми, потому что я не знаю, как вы это делаете целыми днями,

― поделилась телеведущая.

Тяжелые 17-часовые рабочие дни Опра выносила благодаря понимающему спутнику жизни, который ничего от нее не требовал. Телеведущая считает, что это бы точно поменялось, если бы они поженились. И она, и Стедман уверены, что брак разрушил бы их союз. Я ни о чем не жалею,

― заявила Уинфри.