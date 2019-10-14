«Ты красивая - а я страшная?»: Ксения Собчак высказалась о «неполноценных» людях

37-летняя Ксения Собчак порассуждала о природе людей. Своими размышлениями скандальная звезда поделилась с поклонниками, пишет Cosmo.
Экс-кандидат в президенты России на выборах 2018 года призналась, что у нее всегда возникают определенные желания при виде людей, которые красивее, умнее или лучше ее. «Мое единственное желание — насладиться этим человеком, искупаться в этой красоте и научиться чему-то, если есть чему», — написала Ксения в Instagram.
Блондинка в шоколаде» уверена, что так происходит не со всеми. Она знает, что у многих после столкновения с лучшими людьми появляется ощущение «собственной неполноценности».
«Раз ты такая умная — значит, я дура, что ли? Раз ты красивая — значит, я страшная?» — такие мысли возникают у многих», — считает Собчак. После этого, по ее мнению, появляются «зависть и желание низвергнуть прекрасное.
Супруга Константина Богомолова уверена, что знает причину такого поведения. «Происходит это от того, что чужие неудачи, чужие падения и низвергнутые кумиры многим заменяют собственные победы», — резюмировала телеведущая.