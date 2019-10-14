Топ-7 продуктов, которые вредят нашим зубам

Углеводы (чистый сахар)

К углеводам относятся всеми любимые сладости: конфеты, кондитерские изделия, мороженое, газированные напитки, пакетированные соки, фастфуд. Список можно продолжать бесконечно.

Чем же так страшен сахар? Он — лучшее питание для микроорганизмов, которые огромными колониями живут в биопленке на наших зубах. Употребляя большое количество сладкого, мы сами подготавливаем почву для заселения и роста патогенной микрофлоры. Она, в свою очередь, уютно устроившись и получая достаточное питание, разрушает эмаль.

Фруктовые кислоты

Мы привыкли считать, что фрукты — это источник витаминов. Однако фруктовые кислоты — наши скрытые враги, которые повреждают эмаль! Особенно агрессивными считаются цитрусовые. Что же делать? Применение жевательной резинки поможет увеличить выделение слюны, которая нормализует баланс кислот. При ее отсутствии можно сполоснуть рот водой.

Совет: пейте соки через трубочку. Эти простые правила не уберегут ваши зубы на 100%, но значительно сократят риски и заболевания.

Красящие продукты и напитки

Всем любителям насладиться бокалом красного вина за ужином сообщаем: его пигмент губителен для белизны ваших зубов. То же самое относится и к привычке пить рекордное количество кофе в день. Даже в малых дозах кофе воздействует на зубную эмаль.

Совет: после утренней порции бодрящего напитка не забывайте полоскать рот водой.

Черный и зеленый чай многие считают безвредным и пьют в больших количествах. Это заблуждение. Чай не только красит зубы, но также может способствовать вымыванию кальция.

Мало кто летом может отказаться от спелых сочных ягод: черники, вишни, темного винограда. Да и не нужно. Но все хорошо в меру. В их кожуре содержится много натурального красителя. Конечно, синий цвет за пару часов исчезнет, но у любителей ягод зубы начинают со временем желтеть. Недаром употребление таких продуктов ограничивают после отбеливания зубов.

Алкоголь

Почему после употребления некоторых спиртных напитков вы можете ощущать сухость во рту? Потому что алкоголь зачастую уменьшает работу слюнных желёз. Это не очень хорошо сказывается на зубах, так как именно слюна нормализует кислотно-щелочной баланс, смывает остатки пищи и участвует в борьбе с микроорганизмами.

Пища с большой разницей температур

Например, кофе гляссе — скрытая бомба для зубов. Здесь вам и кофе, и сладкое мороженое, и резкий перепад температуры продуктов. Безобидное на первый взгляд лакомство часто приводит к появлению микротрещин на зубах.

Совет: посмотрите при ярком свете на ваши зубы. Если есть трещинки, обратитесь к врачу гигиенисту за «ламинированием».

Хрустящие снеки

Все мы любим перекусить на бегу: это же так просто, быстро и вкусно. А вот что там, в этом пакете чипсов или сухариков? Вся таблица химических элементов! Высушенные до состояния камня, эти продукты наносят зубам непоправимый вред. Не забывайте, что микротрещины, царапины и сколы — это прежде всего заслуга всеми любимых снеков.

Вода

Регулярное употребление воды с повышенным содержанием фтора может привести к флюорозу и дальнейшему нарушению структуры эмали. А ведь фтор, если он в норме, не только предотвращает образование кариозного процесса, но и входит в любой профилактический комплекс.

Совет: чтобы избежать нарушения структуры эмали, установите фильтрующую систему или пейте бутилированную воду.