Смотри в оба: семь невербальных признаний в любви от мужчины

Пожирание глазами

Мужчина всегда с восхищением смотрит на свою возлюбленную. Даже если в помещении много посторонних людей, он будет пристально наблюдать за объектом своих вожделений, рассматривать, следить за движениями. Многие мужчины, поймав ответный взгляд на себе, предпочитают отводить глаза, при этом немного опуская веки.

Пристально рассматривая, мужчина пытается сохранить в памяти образ любимой.

Сияющая улыбка

Влюбленному парню непросто сдерживать улыбку в присутствии интересующей его женщины. Как только ты будешь появляться в зоне видимости, лицо молодого человека будет сиять улыбкой, он всем своим видом будет выражать радость и расположение.

Отзеркаливание

Не только наблюдение, но и повторение поз, движений может свидетельствовать о заинтересованности мужчины. Он повторяет твои манеры, слегка наклоняет голову в ту же сторону, что и ты, при этом часто разворачивает носки обуви и корпус тела в твою сторону. Безусловно, все это происходит бессознательно, и мужчина не отдает себе отчета в этих действиях.

Растерянность

Даже самые самоуверенные и брутальные мачо при виде своей возлюбленной могут потерять контроль над эмоциями. В момент наплыва чувств они могут начать суетиться, говорить больше, чрезмерно активизироваться, смеяться невпопад. Некоторые могут начать краснеть и даже заикаться.

Попытки приблизиться

Когда тебе нравится человек, ты неосознанно стремишься оказаться к нему поближе, чтобы иметь возможность видеть и общаться. У мужчин все так же, только часто они демонстрируют попытки прикоснуться к объекту своих вожделений. Если вы сидите рядом, он кладет руку на спинку твоего стула, подает одежду при необходимости, невзначай кладет руку на талию.

Демонстрация себя

Если ты замечаешь, что в твоем присутствии молодой человек принимает выигрышную позу: расправляет плечи, втягивает живот, распрямляет спину и весь будто становится выше и больше, то это говорит о том, что он хочет тебе понравиться. Он может также поправлять волосы, ослаблять галстук или снимать при тебе пиджак.

Некоторые мужчины вдруг начинают следить за внешностью, покупают новую одежду, делают модные стрижки, усиленно работают в спортзале.

Понижение тембра голоса

Обычно мужчины начинают говорить медленнее, размереннее, понижают голос, чтобы казаться вдумчивее и мужественнее. От волнения горло может перехватывать, и мужчина периодически может говорить выше, чем обычно, подкашливать или делать длинные паузы между словами.