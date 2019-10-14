Пн, 14.10.2019
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  • Надоела шарлотка? Яблочный пирог со сметанной заливкой - просто и райское наслаждение

Надоела шарлотка? Яблочный пирог со сметанной заливкой - просто и райское наслаждение

Яблочный пирог. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Если вам надоела шарлотка, испеките песочный яблочный пирог со сметанной заливкой. Это невероятно вкусный и изысканный десерт, советует «Домашний Очаг».

Количество порций - 6

Время подготовки - 20 мин

Время приготовления - 45 мин

Общее время приготовления - 1 ч 5 мин

Для теста
Мука2 стакана
Масло сливочное150 гр
Сметана (30%)110 гр
Сода гашеная10 гр
Для начинки
Яблоки антоновские1 кг
Лимон1 штука
Для заливки
Сметана (30%)1 стакан
Сахар1 стакан
Яйцо1 штука
Мука2 столовые ложки
 

Для начинки можно использовать любые кисло-сладкие яблоки.

Способ приготовления

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните их соком из половинки лимона, чтобы не потемнели.

Для заливки соедините в миске все ингредиенты и взбейте венчиком до однородности (долго не взбивайте, достаточно 5 минут).

Приготовьте тесто. В миску просейте 1,5-2 стакана муки, добавьте нарезанное на кусочки масло, разотрите руками в крошку. Затем добавьте сметану и соду, соберите тесто в комок, быстро вымешивая на посыпанном мукой столе.

Если тесто получилось жидкое, добавьте еще муки и вымесите снова, чтобы по консистенции оно напоминало пластилин.

Руками растяните тесто в круг, слегка раскатайте и выложите в форму с высокими бортиками, смазанную маслом. Распределите тесто по дну и бортикам. Поставьте в холодильник на 10 минут.

Затем разложите на тесте дольки яблок, слоями, по кругу, делая красивый рисунок. Должно получиться несколько слоев яблок.

Залейте яблоки сметанной заливкой. Лейте тонкой струйкой по окружности формы, чтобы она заполнила пространство между яблоками. Повращайте форму с пирогом вокруг своей оси, чтобы заливка прошла в нижние слои яблок.

Поставьте форму с пирогом в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте около 45 минут.

Готовый горячий пирог можете посыпать корицей.

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