Надоела шарлотка? Яблочный пирог со сметанной заливкой - просто и райское наслаждение

Для начинки можно использовать любые кисло-сладкие яблоки.

Способ приготовления

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните их соком из половинки лимона, чтобы не потемнели.

Для заливки соедините в миске все ингредиенты и взбейте венчиком до однородности (долго не взбивайте, достаточно 5 минут).

Приготовьте тесто. В миску просейте 1,5-2 стакана муки, добавьте нарезанное на кусочки масло, разотрите руками в крошку. Затем добавьте сметану и соду, соберите тесто в комок, быстро вымешивая на посыпанном мукой столе.

Если тесто получилось жидкое, добавьте еще муки и вымесите снова, чтобы по консистенции оно напоминало пластилин.

Руками растяните тесто в круг, слегка раскатайте и выложите в форму с высокими бортиками, смазанную маслом. Распределите тесто по дну и бортикам. Поставьте в холодильник на 10 минут.

Затем разложите на тесте дольки яблок, слоями, по кругу, делая красивый рисунок. Должно получиться несколько слоев яблок.

Залейте яблоки сметанной заливкой. Лейте тонкой струйкой по окружности формы, чтобы она заполнила пространство между яблоками. Повращайте форму с пирогом вокруг своей оси, чтобы заливка прошла в нижние слои яблок.

Поставьте форму с пирогом в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте около 45 минут.

Готовый горячий пирог можете посыпать корицей.