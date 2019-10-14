Открывающие сердца: самые искренние знаки Зодиака

Маски повсюду. Порой сложно понять сразу, какой перед тобой человек, говорит он искренне или умело манипулирует тобой. Печальный факт, но знаки-манипуляторы встречаются на каждом шагу. В мире достаточно людей, которые предпочитают добиваться своего нечестным путем, а вот встретить достойных гораздо сложнее. Редакция dailyhoro.ru предлагает вам узнать, какие знаки Зодиака вас никогда не обманут, потому что занимают первые места в рейтинге самых искренних.

1 место — Водолей

Лучшая черта Водолея — он смотрит на ситуацию с разных сторон, никогда не глядит на нее однобоко, всегда ставит себя на место другого человека, пытаясь понять мотивацию его поступков. Именно эта черта позволяет Водолею беспристрастно оценивать происходящее и делать правильные выводы. Сам же Водолей всегда открыто высказывает свое мнение, не приукрашивает правду, чего ждет и от остальных.

2 место — Рак

Самый ранимый знак оказался и самым искренним. Ложь для Рака сродни аллергии. Она причиняет ему душевные муки, лишает внутренней гармонии. Именно по этой причине Рак ищет любые способы, чтобы оградиться от неискренности. Он очень уважает себя, поэтому не опускается до фальши и притворства. Если не считает нужным говорить правду, то он промолчит. Но на прямой вопрос всегда ответит открыто, не пытаясь оправдать себя.

3 место — Лев

Из своей жизни Лев не делает тайны. С удовольствием рассказывает всем желающим все подробности, описывает мысли и чувства. Но если кто-то попытается обмануть его и будет уличен в неискренности, этого Лев не потерпит. Ложь в его понимании — прямое оскорбление, а пренебрежительного отношения к себе он не допустит. Лев со всей своей яростью бросится в атаку, будет бить по всем болевым точкам, пока не уничтожит манипулятора. Разбор полетов предпочитает устраивать на потеху публике, чтобы все наглядно увидели последствия подобного поведения.

4 место — Дева

Дева — это детектор лжи. Причем со своей задачей Дева справляется куда лучше приборов. Обман она учует за милю, с выводами не торопится, присматриваясь к манипулятору, чтобы получить несколько неопровержимых доказательств. После чего обрывает все контакты, ведь для нее на первом месте стоят моральные принципы. Дева выберет горькую правду, а не сладкую ложь.

5 место — Рыбы