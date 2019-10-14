Пн, 14.10.2019
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  • Как она это делает? Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева позировала на шпильках в ванной

Как она это делает? Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева позировала на шпильках в ванной

Алла Михеева

ФОТО: скриншот видео

Поклонники известной телеведущей заинтересовались, как она не разбилась во время съемки, рассказывает Пятый канал.

Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной. Черно-белый снимок она выложила на своей странице в Instagram.

«Душ или ванная?» — подписала Михеева фотографию, добавив хэштег «Я за душ».

На снимке теледива одета в платье с пышной юбкой и стильные туфли на шпильках. В руке она держит лейку для душа, из которой течет вода.

Подписчики в первую очередь обратили внимание на необычное место для фотосессии. Многих заинтересовало, как Михеева смогла забраться на шпильках на ванну.

Смотрите это фото-экстрим ЗДЕСЬ!

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