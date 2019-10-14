ТОП-7 привычек замужних женщин, которые раздражают их мужей

В ЗАГС сходили, в свадебное путешествие слетали, кружки и ложки купили. Все, программа «минимум» для счастливой семейной жизни выполнена, считают некоторые женщины. Однако вступление в брак — это всего лишь начало. Психологи назвали ТОП-7 причин, по которым семья может разрушиться, пишет 7days.ru.

1. «Тотальный контроль»

После свадебного торжества многие женщины начинают думать, что мужчина превращается в их «раба». Избраннику не дозволяется привычно проводить время с друзьями по субботам на футболе, строго-настрого запрещается посещать увеселительные мероприятия вроде рыбалки и охоты, под ограничения подпадают и другие развлечения. Неповиновение грозит штрафными санкциями, наподобие отказа делить супружеское ложе. Самое отвратительное для представителей мужского пола — контроль за их мобильными устройствами.

2. «Моя жена — транжира»

Неприятно видеть, как заработанные с кровью и потом денежки списываются с банковской карты без твоего ведома. И ладно бы, если возлюбленная потратила средства на ребенка или необходимые предметы быта. Так ведь чаще всего женщина покупает шпильки цвета фуксии и кухонные шторы с леопардовым принтом, но ни тем, ни другим она, скорее всего, не воспользуется. Научитесь обсуждать с любимыми совместный бюджет и заранее планировать все крупные траты.

3. «Пила»

В некоторых семьях жены со временем перестают видеть в мужчине живого человека, а начинают воспринимать его в качестве «свиньи-копилки». И если эта свинка не приносит в дом достаточно денег, женщина превращается в настоящую «пилу». Каждый вечер она «капает на мозг» избранника и обвиняет в недостаточном умении зарабатывать. При этом, барышня абсолютно не интересуется переживаниями своего возлюбленного и не знает, что творится у него на работе или с делами. Научитесь сочувствовать и сопереживать. Возможно, вы и сами можете чем-то помочь любимому.

4. «Лебедь превратился в гадкого утенка»

Не очень-то приятно приходить с работы и видеть жену в байковом халате, которая трескает селедку под шубой, закусывая салатик чесночным бутербродом, ругается на персонажей телешоу. И это при том, что весит она, как настоящий бульдозер. А ведь вспомните, в молодости вы покорили супруга своей легкостью, женственностью, розовыми юбочками и глазками, подведенными сексуальными стрелками. Возьмитесь за себя, приведете фигуру в порядок, накрасьте губы красной помадой и подарите избраннику ночь любви. Хороший секс сохранит пару лучше всяких селедок под шубой.

5. «Сплетница»

Не нужно делиться с супругом тайнами своих подружек. Во-первых, ему это неинтересно. Во-вторых, он начнет подозревать вас в подобной болтливости в отношении его секретов. Не рассказали ли вы приятельницам, что он однажды, как дурачок, упал в лужу прямо в центре города? Не стоит делиться «семейными драмами» с посторонними людьми. Тем более не нужно жаловаться на мужа родственникам.

6. «Мне нужно личное пространство!»

Женщина в доме будто оккупирует все пространство: полки заставлены ее туфлями, шкафы набиты кучей ее вещей, а на столике стоит тысяча фотографий ее родителей и двоюродных сестер. Мужчине просто некуда деваться. Супруга заведует даже его носками и документами. Дайте избраннику личное пространство. Пусть мужчина хотя бы самостоятельно проведет ревизию и приборку в личных вещах. Ему понравится!

7. «Я толстая?»