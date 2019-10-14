Самые распутные женщины по гороскопу

Астрологи рассказывают, представители каких знаков Зодиака являются самыми развратными и распущенными. И речь пойдет о женщинах. Мужчинам эта информация пригодится, чтобы обходить их десятой дорогой или, наоборот, искать встречи именно с такими дамами, пишет astrohit.info.

Самыми сексуально раскрепощенными и даже распутными звезды называют три женских знака Зодиака.

Женщина-Стрелец

Женщина-Стрелец очень раскована в сексе и всегда готова к экспериментам. От мужчины они ждут страсти, взрыва, интересных предложений, разнообразия.

Но нужно быть готовым к тому, что если партнер чего-то не додаст ей в отношениях, она с легкостью найдет ему замену. Это может быть просто измена, а может быть расставание. И скрывать этого Стрелец никогда не будет. Она может и сама предложить своему мужчине разнообразить интим групповым сексом или подобными не допустимыми для многих экспериментами.

Женщина-Водолей

Водолей тоже никогда не бывает зажата. Она свободно говорит о сексе, свободно вступает в любовные связи, свободно об этом рассказывает. Моральные принципы редко присущи представительницам этого знака. Чтобы получить с такой женщиной верные и серьезные отношения, придется очень постараться.

Водолей не видит ничего плохого в сексе на первом свидании, сексе по дружбе или просто для здоровья. Ввязываться в длительную связь ей, как правило, не интересно.

Женщина-Рыбы

Рыбы возбуждаются с пол-оборота. Не нужно добиваться их, чтобы получить их расположение. Они сами проявят инициативу и затащат в постель, если мужчина будет им хоть немного симпатичен и интересен. Рыбы достаточно грубы и резки и могут дать агрессивный отпор, если потенциальный партнер не кажется им привлекательным.