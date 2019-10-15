Похудение по знаку Зодиака: узнайте, как вам проще всего избавиться от лишних килограмм

Овен

Типичный овен нетерпелив, ему быстро надоедает диета. Поэтому всем Овнам, чтобы похудеть, следует заниматься спортом – чем больше вы будете двигаться, тем ощутимее улучшится ваше самочувствие и состояние тела. Выделяйте на каждый прием пищи больше времени, дольше и тщательней жуйте. Если вы будете жевать быстро, можете начать переедать. Более осознано выбирайте и употребляйте еду и уже благодаря этому вы достигнете видимого результата.

Телец

Люди этого знака Зодиака, как правило, чувственные, любят хорошую еду и наслаждения. Поэтому они могут есть даже когда не голодны. Диету Тельцы могут соблюдать, если их не лишать радости от пищи. Лучшей альтернативой сложным диетам для Тельцов станет принцип «съешь половину»: осознанно наслаждаться любимой едой, но съедать меньше, чем обычно.

Близнецы

Похудение дается Близнецам легко. Для них подходит тот принцип питания, согласно которому можно есть все, но понемногу, благодаря этому даже во время похудения они смогут наслаждаться разнообразием вкусовых ощущений, что очень важно для людей этого знака.

Рак

Рак – это лунный знак Зодиака, поэтому для него важны лунные фазы. На убывающую Луну Раки легко и быстро теряют вес. Для Раков также важно внутреннее состояние: если Рак в печали, он может утешить себя шоколадкой, следовательно, набрать вес. Поэтому лучшее, что вы можете делать для себя - сохранять душевное равновесие. Лучший спорт для вас – йога.

Лев

Как и другие огненные знаки, Львы не должны оставаться без спорта и движения, если хотят быть в форме. Быстрый способ похудения для Львов – отказ от позднего ужина и замена гарнира на салаты и овощи.

Дева

Девы, как правило, знают, какие продукты им стоит есть во время похудения, а от каких отказаться, также они не забывают пить много чистой воды. Девам можно позволить себе съесть что-то вкусное, ведь они умеют соблюдать баланс. Во время похудения им также полезно заниматься гимнастикой и ходить на массаж.

Весы

Весы – харизматичные люди, которых не портят несколько лишних килограмм. Однако, будучи истинными эстетами, они любят, чтобы все вокруг выглядело хорошо, особенно они сами. Главная слабость большинства людей этого знака – сладости. Во время похудения Весы могут заменить их на диетический шоколад и конфеты без сахара.

Скорпион

Многие Скорпионы либо всю жизнь сохраняют комфортный для них вес, либо постоянно борются с лишними килограммами. Для них особенно важно следить за количеством выпиваемой жидкости, регулярно устраивать разгрузочные дни и не злоупотреблять крепким алкоголем.

Стрелец

Стрельцы едят то, что им нравится, не особо ограничивая себя. При этом многим легко удается оставаться в хорошей форме, так как они ведут активный образ жизни – у них попросту нет времени набрать вес, из-за постоянного движения. Если же Стрельцу все же нужно сесть на диету, ему стоит есть больше белка, много рыбы, овощей и фруктов.

Козерог

Козероги, как правило, легко сохраняют комфортный вес, но если им необходимо похудеть, то стоит сократить количество употребляемых углеводов – картофель, сладости, мучное. Избегайте диет с ограниченным выбором продуктов и пейте больше зеленого чая.

Водолей

Водолеи легко соблюдают диету: для них это повод попробовать новые блюда. Для них лучший выход – это готовка новых блюд разной кухни. Легко перенести ограничения в сладком Водолеям помогут экзотические фрукты – манго, папайя, личи. Особенно легко Водолеи худеют в компании, поэтому мотивируйте своих друзей на перемены.

Рыбы