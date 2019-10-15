Диетологи обвинили Гвинет Пэлтроу в пропаганде анорексии

Звезда фильма «Мстители» разместила на сайте GOOP статью, созданную при поддержке американского психолога Трейси Манна. В ней говорилось о том, что люди должны стремиться к «максимально возможному уровню худобы, пригодной для жизни».

После публикации материал подвергся жесткой критике со стороны диетологов. Они отметили, что Goop посылает опасный призыв к похудению и поощряет расстройство пищевого поведения, а также анорексию.

Ученый Кембриджского университета, доктор Джайлс Йо пояснил, что совет «быть максимально худым» сбивает с толку. «Безответственно предлагать людям худеть до того уровня, который пригоден для жизни», — добавил диетолог.