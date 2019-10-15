Диетологи обвинили Гвинет Пэлтроу в пропаганде анорексии

47-летняя Гвинет Пэлтроу на сайте собственной лайфстайл компании, которая пропагандирует здоровый образ жизни, опубликовала резонансную статью. Актриса призвала молодых девушек худеть, чем вызвала шквал критики со стороны экспертов по питанию, пишет Cosmo.
Звезда фильма «Мстители» разместила на сайте GOOP статью, созданную при поддержке американского психолога Трейси Манна. В ней говорилось о том, что люди должны стремиться к «максимально возможному уровню худобы, пригодной для жизни».
После публикации материал подвергся жесткой критике со стороны диетологов. Они отметили, что Goop посылает опасный призыв к похудению и поощряет расстройство пищевого поведения, а также анорексию.
Ученый Кембриджского университета, доктор Джайлс Йо пояснил, что совет «быть максимально худым» сбивает с толку. «Безответственно предлагать людям худеть до того уровня, который пригоден для жизни», — добавил диетолог.
Пэлтроу постаралась доказать, что она вовсе не то имела ввиду, но критика не утихала, сообщил Daily Mail. «Я не пыталась указывать людям до какого уровня им худеть. И тем более, я никого не призывала становиться анорексичными», — утверждает звезда.