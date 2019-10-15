ТОП-5 масок для волос с кокосовым маслом

Маски для волос с кокосовым маслом, в частности, стали популярными, учитывая их способность проникать в корни волос, увлажнять и восстанавливать их изнутри.
Маска из кокосового масла, банана и кокосового молока
Чтобы сделать эту маску для волос, просто смешайте кокосовое масло и банан до однородной массы. Затем добавьте кокосовое молоко и снова перемешайте смесь. Наносите маску на влажные волосы и держите ее примерно 20−25 минут. В конце процедуры просто смойте остатки прохладной водой и шампунем.
Кокосовое масло, розмарин и авокадо для сухих волос
Такая маска — идеальный пример, как сделать эффективную маску не хуже профессиональной. Просто возьмите перезрелый банан и смешайте его со спелым свежим авокадо и столовой ложкой кокосового масла. И не забудьте добавить щепотку розмарина. Дайте маске настояться минут 10−15, потом нанесите смесь по всей длине волос, избегая кожи головы. Через 25 минут смойте маску из кокосового масла прохладной водой и шампунем.
Кокосовая маска для волос в домашних условиях с добавлением витамина E
Объедините в одну маску два эффективных компонента — домашнее кокосовое масло и витамин E из аптеки. Сначала слегка разогрейте масло и смешайте его с одной ампулой витамина. Нанесите маску на волосы на 40 минут, а затем смойте водой и шампунем.
Маска из двух масел
Самый распространенный рецепт маски для волос — микс из кокосового и арганового масла для поврежденных волос. Смешайте оба масла и нанесите пальцами по всей длине, уделяя особое внимание коже головы. Оставьте на 15−20 минут, а затем тщательно промойте волосы теплой водой и шампунем.
Витаминная маска из масла кокоса, клубники и меда
Клубника богата витамином С, который тонизирует волосы и кожу. Чтобы не переборщить с количеством агрессивного витамина, смешайте клубнику с кокосовым маслом. Сочетание клубники, кокоса и меда помогает регулировать естественный рН кожи головы. Смешайте все компоненты для маски и нанесите смесь на волосы и кожу головы. Через 5−10 минут можно смывать.