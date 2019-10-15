ТОП-5 масок для волос с кокосовым маслом

Маска из кокосового масла, банана и кокосового молока

Чтобы сделать эту маску для волос, просто смешайте кокосовое масло и банан до однородной массы. Затем добавьте кокосовое молоко и снова перемешайте смесь. Наносите маску на влажные волосы и держите ее примерно 20−25 минут. В конце процедуры просто смойте остатки прохладной водой и шампунем.

Кокосовое масло, розмарин и авокадо для сухих волос

Такая маска — идеальный пример, как сделать эффективную маску не хуже профессиональной. Просто возьмите перезрелый банан и смешайте его со спелым свежим авокадо и столовой ложкой кокосового масла. И не забудьте добавить щепотку розмарина. Дайте маске настояться минут 10−15, потом нанесите смесь по всей длине волос, избегая кожи головы. Через 25 минут смойте маску из кокосового масла прохладной водой и шампунем.

Кокосовая маска для волос в домашних условиях с добавлением витамина E

Объедините в одну маску два эффективных компонента — домашнее кокосовое масло и витамин E из аптеки. Сначала слегка разогрейте масло и смешайте его с одной ампулой витамина. Нанесите маску на волосы на 40 минут, а затем смойте водой и шампунем.

Маска из двух масел

Самый распространенный рецепт маски для волос — микс из кокосового и арганового масла для поврежденных волос. Смешайте оба масла и нанесите пальцами по всей длине, уделяя особое внимание коже головы. Оставьте на 15−20 минут, а затем тщательно промойте волосы теплой водой и шампунем.

Витаминная маска из масла кокоса, клубники и меда