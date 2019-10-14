Марианна Отса из Таллинна борется за звание самой красивой замужней женщины в мире

С 15 по 21 октября в Сингапуре пройдет международный конкурс красоты и таланта Mrs Worldwide 2019. Эстонию на этом престижном конкурсе представит красавица из Таллинна Марианна Отса.
На главную корону и титул Mrs Worldwide 2019 претендуют 30 обворожительных участниц со всего мира. Марианна Отса весной этого года стала второй вице-мисс конкурса Women of Estonia 2019 и получила право представлять Эстонию на международной арене.
Руководитель проектов агентства Angel Models Agency и новоиспеченная Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова пожелала Марианне удачи. «Сама только вернулась с конкурса с победой. Главное верить в себя, и все получится. Знаю Марианну лично, могу смело сказать, у нее есть все шансы на хороший результат», — поделилась она.
Марианна Отса очень разносторонний человек. Девушка работает в местном самоуправлении начальником отдела городского хозяйства. В свободное время увлекается ездой на мотоцикле и любит путешествовать. «Просто лежать на пляже не мое. Люблю экстрим, походы, горы. Может быть именно жажда приключений привела меня в индустрию красоты. Мне нравится совмещать то, что кажется невозможно совместить. По работе могу, например, залатать дыры в асфальте. Потом вечером сесть на мотоцикл и проехаться по бездорожью, а закончить день в компании гламурных красавиц. Хочу доказать всем, что красивая женщина может быть умной, успешной и разносторонней. От конкурса жду новых впечатлений и конечно же надеюсь на успех», — добавила Марианна.
Желаем Марианне Отса удачи! За ходом конкурса можно следить на странице конкурса в Facebook или на странице агентства Angel Models Agency.