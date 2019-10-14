Марианна Отса из Таллинна борется за звание самой красивой замужней женщины в мире

Руководитель проектов агентства Angel Models Agency и новоиспеченная Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова пожелала Марианне удачи. «Сама только вернулась с конкурса с победой. Главное верить в себя, и все получится. Знаю Марианну лично, могу смело сказать, у нее есть все шансы на хороший результат», — поделилась она.

Марианна Отса очень разносторонний человек. Девушка работает в местном самоуправлении начальником отдела городского хозяйства. В свободное время увлекается ездой на мотоцикле и любит путешествовать. «Просто лежать на пляже не мое. Люблю экстрим, походы, горы. Может быть именно жажда приключений привела меня в индустрию красоты. Мне нравится совмещать то, что кажется невозможно совместить. По работе могу, например, залатать дыры в асфальте. Потом вечером сесть на мотоцикл и проехаться по бездорожью, а закончить день в компании гламурных красавиц. Хочу доказать всем, что красивая женщина может быть умной, успешной и разносторонней. От конкурса жду новых впечатлений и конечно же надеюсь на успех», — добавила Марианна.