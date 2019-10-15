Фен-шуй по всем правилам: как быстро высушить волосы и не повредить их

После того как вымыла голову и промочила волосы полотенцем, высуши волосы процентов на 80 — они должны быть слегка влажными (а лучше дай им сначала подсохнуть естественным образом и только потом переходи к укладке). Затем подними волосы на затылке и суши каждую прядь отдельно, но уже на более высоком температурном режиме. Струю воздуха направляй сверху вниз — так не будет нарушаться естественная структура и волосы будут более гладкими.