Фен-шуй по всем правилам: как быстро высушить волосы и не повредить их

Хорошо летом: можно просто вымыть голову, нанести немного стайлинга и побежать по делам. Но осенью и зимой без фена, увы, никуда. И чтобы не получить к лету пересушенные, тусклые и ломкие волосы, постарайся использовать наши лайфхаки — будет и быстрее, и лучше!
- Выбирай фен мощностью минимум 1800 ватт, с несколькими температурными режимами и функцией «моментального охлаждения». Все это позволит задать нужный режим на каждом этапе: на время сушки выставляй среднюю температуру, а вот укладку делай с помощью максимального горячего воздуха.
- Не забывай в конце укладки использовать холодный воздух — с его помощью форма и объем будут держаться гораздо лучше. Если делаешь кудри, то используй функцию охлаждения после каждой пряди.
- Используй зажимы для волос. С ними сушить волосы — особенно длинные — намного удобнее. Кроме того, это позволит предотвратить повреждения, вызванные пересушиванием одних и тех же секций.
- Вьющиеся волосы от природы более склонны к сухости, поэтому никогда не суши их на высокой температуре. Ну и, конечно, в этом случае не обойтись без диффузора. Только обрати внимание, форма насадки должна быть вогнутой, а не плоской, тогда завитки получатся более красивой и естественной формы.
- Расстояние между волосами и феном должно быть около 10−15 см, но если фен с насадкой, то его можно и сократить.
- Не забывай использовать термозащиту. Она не только защищает, но и значительно сокращает время сушки. Если не подошла одна, это не значит, что не подойдут все. Ищи, пробуй, выбирай. Помни простую истину: обладательницам густых и непослушных волос больше подойдут воски и несмываемые кремы, а для тонких волос лучше подобрать пенки или муссы. Словом, чем тоньше волосы, тем легче должна быть текстура средства. И да, внимательно читай этикетку и избегай продуктов со спиртом в составе.
- После нанесения термозащиты расчеши волосы расческой с редкими зубчиками, это позволит лучше распределить средство по волосам.
А если хочешь еще и научиться укладывать волосы как настоящие профессионалы, используй пошаговую инструкцию Cosmo.
Шаг 1
После того как вымыла голову и промочила волосы полотенцем, высуши волосы процентов на 80 — они должны быть слегка влажными (а лучше дай им сначала подсохнуть естественным образом и только потом переходи к укладке). Затем подними волосы на затылке и суши каждую прядь отдельно, но уже на более высоком температурном режиме. Струю воздуха направляй сверху вниз — так не будет нарушаться естественная структура и волосы будут более гладкими.
Шаг 2
Уже высушенные волосы убирай назад и переходи к макушке. В этом случае волосы нужно сушить, наклонив голову вниз — это придаст дополнительный объем у корней. Направление движения — от корней к концам.
Шаг 3
Ну и напоследок переходи к передней части головы. В качестве финиша нанеси лак для волос, а после этого не дотрагивайся до укладки руками.