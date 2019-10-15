Знаки Зодиака, которых охраняют высшие силы

Дева
Большинство людей, рожденных под этим знаком, скептически относятся к любому внешнему воздействию. При этом можно однозначно утверждать, что они обладают мощным внутренним голосом, который наставляет их на правильный путь. Сила, которая дана Деве свыше, всегда поможет ей добиться своей цели. Своему финансовому и карьерному успеху этот знак также отчасти обязан энергии извне.
Стрелец
Люди не зря тянутся к Стрельцам — они буквально излучают свет. Представители огненного знака завоевывают сердца с ошеломительной силой. При этом им часто завидуют другие люди, но даже такой поток негатива буквально обходит их стороной и никак не отражается на их физическом и моральном состоянии. Все это потому, что высшие силы охраняют Стрельцоы с рождения. Их жизнь — чреда побед и удач, которыми нужно лишь научиться управлять.
Близнецы
Близнецы в этой жизни чувствуют себя намного лучше других. Они не заморачиваются по ерунде, их редко волнует чужое мнение. Но не только это избавляет представителей знака от переживаний и неприятностей. Они талантливы, с легкостью находят общий язык с людьми и редко попадают в опасности. От всех непредвиденных ситуаций их оберегает потусторонняя сила. Она дает завидную энергию и помогает урегулировать все сложности на их пути.