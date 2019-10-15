Ким Кардашян описала самый страшный случай в своей жизни

По ее словам, в 2016 году в Париже в ее роскошный особняк вломились вооруженные люди, которые, угрожая оружием, заставили звезду расстаться с драгоценностями на общую сумму 10 миллионов долларов. Как призналась Ким, она сама грешила в соцсетях фотографиями кольца с бриллиантом в 20 карат, которое подарил ей супруг на свадьбу, чем и привлекла грабителей.

— Они заклеили мне рот и глаза скотчем, это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что меня собираются убить, и просто готовилась к этому. Эти 10 минут действительно изменили мою жизнь, — вспоминает Ким.

Само собой, противостоять вооруженным людям 38-летняя звезда не собиралась и отдала им то самое кольцо стоимостью четыре миллиона долларов, а также шкатулку с украшениями, которые дала ей ювелир для выхода на показе мод. Общая стоимость украденного составила примерно 10 миллионов долларов.