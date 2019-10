JOIN ME Fashion Show - яркое продолжение недели моды: не пропустите!

23 октября в 20:00 дизайнер и стилист Наталья Кобрисева продемонстрирует осеннюю коллекцию Join Me, удивив ценителей прекрасного глубокими цветами, новыми моделями и диковинными узорами.

Первый показ коллекции Join Me прошел в июне

«Каждая вещь Join Me создается в единственном экземпляре, такое сочетание узоров и материалов больше невозможно повторить. Это делает образ каждой модницы уникальным, что очень ценится в наше время. Кстати, о неповторимости: модели в новой коллекции предстанут в необычных образах. Их создадут талантливые мастера - стилист по укладкам Катя Филиппова и наши постоянные партнеры, команда визажистов MakeUp Band, которые уже 27 октября отметят свой день рождения большой вечеринкой!» - рассказала Наталья.

На Join Me Fashion Show гостей заботливо встретят бокалом просекко и удивят сюрпризами, что стало традицией для организаторов - фирмы First Fashion House. Устроитель модных мероприятий Анна Павлова пообещала сделать все, что «в этот вечер гости расслабились после рабочего дня и насладились радостным событием вместе с брендом Join Me. На мероприятии споет потрясающая исполнительница LACY, а ведущей зажигательной программы станет яркая и харизматичная Наташа Бычкова, которую публика просто обожает. Всех гостей, конечно же, ждут подарки от наших дорогих партнеров - Lotus Beauty Cosmetics. И пусть среда 23 октября станет маленькой пятницей для каждого гостя!»