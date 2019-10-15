Вт, 15.10.2019
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  • Хороша и холодной, и горяченькой: запеканка из кабачков с сыром

Хороша и холодной, и горяченькой: запеканка из кабачков с сыром

Запеканка. Фото иллюстративное

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Такую запеканку можно быстро приготовить и на даче, и дома, она вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Легкий и популярный рецепт предлагает журнал «Домашний Очаг».

Количество порций - 6

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления - 40 мин

Общее время приготовления - примерно 50 мин.

Ингредиенты
Кабачок молодой3 штуки
Яйца3 штуки
Молоко180 Мм
Мука высшего сорта7 столовых ложек
Чеснок1 зубчик
Пармезан натертый50 г
Масло оливковое1 столовая ложка
Петрушка рубленая1 столовая ложка
Базилик сушеный1 щепотка
Соль1 щепотка
 

Можно добавить в тесто для запеканки сыр фета или брынзу.

Способ приготовления

  1. Форму для запекания смажьте оливковым маслом. Чеснок пропустите через пресс и натрите им дно и стенки формы.

  2. Нарежьте кабачки тонкими кружочками и выложите в форму слоями. Зелень петрушки мелко порубите. Если кабачки старые, удалите кожицу и семена, нарежьте кубиками

  3. Взбейте в миске яйца венчиком, добавьте молоко, немного сушеного базилика, соль и перец по вкусу, перемешайте.

  4. Натрите пармезан на мелкой терке и добавьте в яично-молочную массу, перемешайте.

  5. Всыпьте муку, взбейте венчиком, добавьте рубленую петрушку и оливковое масло, перемешайте тесто до однородности.

  6. Приготовленным тестом залейте кабачки в форме. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку и запекайте около 40 минут до румяной корочки.

  7. Готовую запеканку выньте и дайте немного остыть. Подавайте прямо в форме, нарезав на кусочки

Такую запеканку можно подать на обед или на ужин. Приятного аппетита!

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