Хороша и холодной, и горяченькой: запеканка из кабачков с сыром

Можно добавить в тесто для запеканки сыр фета или брынзу.

Способ приготовления

Форму для запекания смажьте оливковым маслом. Чеснок пропустите через пресс и натрите им дно и стенки формы.

Нарежьте кабачки тонкими кружочками и выложите в форму слоями. Зелень петрушки мелко порубите. Если кабачки старые, удалите кожицу и семена, нарежьте кубиками

Взбейте в миске яйца венчиком, добавьте молоко, немного сушеного базилика, соль и перец по вкусу, перемешайте.

Натрите пармезан на мелкой терке и добавьте в яично-молочную массу, перемешайте.

Всыпьте муку, взбейте венчиком, добавьте рубленую петрушку и оливковое масло, перемешайте тесто до однородности.

Приготовленным тестом залейте кабачки в форме. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку и запекайте около 40 минут до румяной корочки.