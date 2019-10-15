Хороша и холодной, и горяченькой: запеканка из кабачков с сыром

Такую запеканку можно быстро приготовить и на даче, и дома, она вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Легкий и популярный рецепт предлагает журнал «Домашний Очаг».
Время подготовки - 10 мин
Время приготовления - 40 мин
Общее время приготовления - примерно 50 мин.
|Кабачок молодой
|3 штуки
|Яйца
|3 штуки
|Молоко
|180 Мм
|Мука высшего сорта
|7 столовых ложек
|Чеснок
|1 зубчик
|Пармезан натертый
|50 г
|Масло оливковое
|1 столовая ложка
|Петрушка рубленая
|1 столовая ложка
|Базилик сушеный
|1 щепотка
|Соль
|1 щепотка
Можно добавить в тесто для запеканки сыр фета или брынзу.
Форму для запекания смажьте оливковым маслом. Чеснок пропустите через пресс и натрите им дно и стенки формы.
Нарежьте кабачки тонкими кружочками и выложите в форму слоями. Зелень петрушки мелко порубите. Если кабачки старые, удалите кожицу и семена, нарежьте кубиками
Взбейте в миске яйца венчиком, добавьте молоко, немного сушеного базилика, соль и перец по вкусу, перемешайте.
Натрите пармезан на мелкой терке и добавьте в яично-молочную массу, перемешайте.
Всыпьте муку, взбейте венчиком, добавьте рубленую петрушку и оливковое масло, перемешайте тесто до однородности.
Приготовленным тестом залейте кабачки в форме. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку и запекайте около 40 минут до румяной корочки.
Готовую запеканку выньте и дайте немного остыть. Подавайте прямо в форме, нарезав на кусочки
Такую запеканку можно подать на обед или на ужин. Приятного аппетита!