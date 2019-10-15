Мужчины каких знаков Зодиака делают женщин матерями-одиночками?

На протяжении длительного времени могут быть в отношениях с женщиной, но как только узнают, что она в интересном положении, сразу же делают «ноги». Из 12 знаков зодиакального круга есть такие, чья степень ответственность тождественна, равна «0».

Эти мужчины избегают семейной жизни, по этой причине не торопятся обременять себя узами брака, а некоторые – вовсе остаются холостыми.

Так кто из знаков зодиакального созвездия способен оставить женщину одну растить детей. Кто его знает, может, знак Зодиака вашего партнера есть в этом списке?!

Близнецы

Пожалуй, этот знак имеет минимальную степень ответственности. Отношения для Близнецов – это долгий и непосильный труд. Это знак, которому присуща двойственность.

Для этого знака не существует слов «ответственность» и «контроль». Живут как хотят и делают то, что вздумается. Нередки параллельные отношения с разными женщинами.

Появление ребенка для Близнецов – жесточайший ограничитель. Как только узнают, что женщина в «интересном положении», делают все возможное, чтобы от нее сбежать.

Совесть после этого поступка Близнецов не мучит вовсе. Это для них – норма.

Если вы в отношениях с этим мужчиной, для начала, убедитесь в серьезности намерений, чтобы исключить появление «сюрприза».

Весы

Постоянно сомневающийся знак Зодиака. Как только мужчина-Весы узнает новость о беременности второй половины, то он впадает в шоковое состояние. Для Весов это – фантастическое событие. Наблюдая со стороны за реакцией партнера, создается впечатление, что он не имеет представление относительно того, откуда появляются дети.

Мужчины этого знака Зодиака до конца не уверены в собственном выборе, а также в действиях. Не исключено, что с новостью «отцовства» вашему партнеру будет тяжело смириться. Из-за сомнений Весы многое теряют в жизни. Представителям этого зодиакального созвездия необходима женщина, способная направить его в нужное направление. Если на пути встретилась такая дама, то и из Весов может получиться «отличный отец». Главное – убедить Весы, что он выбрал правильный путь. А сделать это, ой, как не просто!

Стрелец

Если ваш партнер – Стрелец, то женится он не скоро. Это свободолюбивый знак, привыкший жить в собственное удовольствие. Ему сложно представить, что в его жизни могут появиться еще люди. Кроме того, вашему партнеру следует одолжить совесть.

Вне зависимости от того, каков возраст мужчины, ребенок в его план не входит. Именно по этой причине, такие мужчины сообщают своей партнерше о том, чтобы та самостоятельно решала собственные проблемы. Мудрая женщина должна убедить Стрельца в обратном: ребенок – не проблема, как ему думалось. Если он увидит, что с ребенком может быть весело и хорошо, с него может получиться прекрасный отец.