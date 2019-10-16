Чем и как расчесываться, чтобы волосы не секлись

Определение секущихся волос

Возьмите тонкую прядь, скрутите ее в жгут и осмотрите топорщащиеся волоски. Если локоны сухие и тусклые, кончики раздвоены или расщеплены в нескольких местах, есть места переломов, жгут похож на метелку, у вас проблема секущихся волос. Такие волосы легко ломаются, путаются и выглядят неухоженными. Особенно этим страдают волосы длиной более 30 см. Не выдерживая воздействия многочисленных факторов, они начинают расслаиваться на концах. Это главный симптом повреждения защитного чешуйчатого слоя — кутикулы, которая отвечает за блеск и текстуру волос. Здоровый кутикульный слой всегда покрыт тонкой невидимой водостойкой жировой кислотной пленкой и является природным кондиционером для волос.

Гладкость и прочность кутикулы разрушают неблагоприятные химические и природные воздействия: окрашивание; осветление; химическая завивка; химическое выпрямление; перегрев на солнце; воздействие мороза; сушка феном; использование щипцов (утюжков), плоек, стайлеров, термобигудей; длительное ношение начеса; интенсивное расчесывание.