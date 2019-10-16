Чем и как расчесываться, чтобы волосы не секлись

Вы знаете, сколько зубцов должно быть в расческе, из какого дерева нужно покупать инструмент, какие прически нельзя носить часто?
Красивые волосы — настоящее женское богатство, и неправильно делиться им с расческой. Если вы увидели, что на массажной щетке остается большое количество волос, нужно задуматься, тем ли инструментом вы пользуетесь.
Определение секущихся волос
Возьмите тонкую прядь, скрутите ее в жгут и осмотрите топорщащиеся волоски. Если локоны сухие и тусклые, кончики раздвоены или расщеплены в нескольких местах, есть места переломов, жгут похож на метелку, у вас проблема секущихся волос. Такие волосы легко ломаются, путаются и выглядят неухоженными. Особенно этим страдают волосы длиной более 30 см. Не выдерживая воздействия многочисленных факторов, они начинают расслаиваться на концах. Это главный симптом повреждения защитного чешуйчатого слоя — кутикулы, которая отвечает за блеск и текстуру волос. Здоровый кутикульный слой всегда покрыт тонкой невидимой водостойкой жировой кислотной пленкой и является природным кондиционером для волос.
Гладкость и прочность кутикулы разрушают неблагоприятные химические и природные воздействия: окрашивание; осветление; химическая завивка; химическое выпрямление; перегрев на солнце; воздействие мороза; сушка феном; использование щипцов (утюжков), плоек, стайлеров, термобигудей; длительное ношение начеса; интенсивное расчесывание.
«Плечи покрыты нечесаной гривой, в них ветер устроил свой дом», — поется в песне. Чтобы не устроить на голове кукушкино гнездо из поврежденной шевелюры, нужно знать правила ухода. Мокрые прямые волосы расчесывать не рекомендуется, они гораздо больше поддаются деформации и ломкости. Луковицы на мокрой голове распариваются, ослабевают и легче выпадают при выдергивании. После мытья головы дождитесь хотя бы 15—20 минут, чтобы кожа остыла и подсохла. Нанесите несмываемую маску или кондиционер, чтобы закрылись чешуйки кутикулы и волосы стали гладкими. Руками осторожно расправьте все большие узелки и спутавшиеся локоны. Начинайте расчесывание с кончиков волос, распутывая прядь за прядью, подбирайтесь постепенно вверх к корням. Чтобы уменьшить натяжение, придерживайте прядь у корней. Жирные волосы надо расчесывать реже, чем сухие, чтобы лишний раз не стимулировать выработку кожного сала. Кончики сухих волос можно слегка смазывать аргановым, кокосовым, репейным маслом или специальным косметическим средством от секущихся волос. Расчесывайтесь как минимум два раза в день — утром и вечером. Но забудьте советы бабушек о ежедневных приглаживаниях щеткой до ста раз — частое расчесывание повреждает верхний слой волосинок.
Правильный выбор расчески
Для любой прически подойдут деревянные гребни (лучше из березы) с редкими тупыми закругленными зубцами, чтобы они не царапали кожу. Зубцов на расческе должно быть не менее шестнадцати, для нужного охвата площади волос. Для длинных локонов нужно иметь массажную щетку из натуральной щетины.Такие расчески не повреждают волосы и не вызывают электризацию. При короткой стрижке для сухой и нормальной кожи головы подойдет расческа, на концах которой имеются маленькие шарики. Они стимулируют кровообращение и помогают лучшему питанию корней, что со временем предотвратит сечение кончиков волос. Тонким и редким волосам придаст объем легкая расческа с частыми зубчиками.
Чтобы не нарушить микрофлору кутикулы, мойте расческу мыльным раствором раз в неделю. Иначе кожное сало, старый эпидермис, грязь и пыль, накопившиеся на зубцах, будут оставаться на верхнем слое волос. А это вызовет сечение кончиков.
Как еще предотвратить сечение волос:
расчесывайтесь утром, на ночь и перед мытьем головы;
не носите все время стянутый резинкой конский хвост;
косы не стягивайте слишком туго;
дома снимайте зазубренные заколки;
в хлорированном бассейне надевайте специальную шапочку;
обновляйте кончики волос регулярной стрижкой;
при серьезных проблемах обратитесь к врачу.