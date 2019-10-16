ТОП-10 чисто женских способов вынести мозг мужчине

Даже если он действительно испытывает к вам сильные чувства, лучше позволить ему самому рассказать вам о них, а не выпытывать их насильственным путем. К тому же, если слишком часто говорить о серьезных чувствах, теряется их ценность и значимость. Чаще всего мужчина любит доказывать свои чувства через действия. Поэтому, если вам уж очень хочется убедиться в его чувствах, попросите его показать их. Что это будет — путешествие, страстный секс, поход в ресторан или подарок-сюрприз, пусть решает сам мужчина.

2. Спрашивать его о смысле жизни и предназначении

О смысле жизни мужчина любит говорить за бокалом вина, бутылкой пива, стаканом виски или, на худой конец, рюмкой водки. Для этих бесед у него должно быть особое состояние души. Если же приставать к нему с этими вопросами каждый день, то есть шанс, что он начнет задумываться о смысле ваших отношений или потребует рюмку водки, чтобы было легче рассуждать о вечном.

3. Рассказывать ему, что вам сказала мама

Советы мамы иногда бывают полезными, а иногда морально устаревшими. Ведь вы и ваша мама принадлежите к разным поколениям. И даже если некоторые советы вашей мамы вы находите смешными или занятными, нет смысла рассказывать о них ему. Скорее всего, он их просто не поймет и это его утомит. Лучше посмейтесь вместе с мамой над ее советами. А если у мамы нет чувства юмора, повеселитесь в одиночестве. Так будет безопаснее для мамы, для вас и для него.

4. Критиковать его при детях или подчиненных

Нет ничего хуже для мужчины, чем быть раскритикованным в присутствии людей, которые ниже его по социальному статусу. Ведь это автоматически понижает его статус в глазах подчиненных. Поэтому если вам действительно что-то не нравится в нем и хочется это исправить, то самое разумное — сказать ему об этом наедине. И лучше в мягкой форме. Мужчины гораздо более обидчивые и чувствительные, чем кажется на первый взгляд. И более мстительные, чем вы предполагали.

5. Кормить его салатами и зеленью, зная, что он любит мясо

Даже если вы ведете ЗОЖ или давно стали вегетарианкой, не пытайтесь перетянуть его на свою сторону насильно, лишая любимых блюд. Поверьте, если он не найдет мясо дома, он найдет его в ресторане, баре, у мамы или в другой квартире. Мы больше не живем в эпоху дефицита. Поэтому, находя дома только вегетарианские и ЗОЖ-блюда, мужчина скорее разочаруется в вас, чем в своем образе жизни и мясе.

6. Критиковать его способ вождения