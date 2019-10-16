Делаем голливудское селфи: пять правил

У каждой знаменитости есть свой секрет того, как удивить своих подписчиков роскошным или забавным селфи. Многие из них используют «фишки» разных приложений. Попробуйте и вы: приложения помогут вам создать оригинальный нескучный контент и лучше выглядеть на фото.

Еще круче, когда ваше селфи превращается в видео. Например, с помощью приложения Likee просто и удобно создавать короткие запоминающиеся видеоролики. В основе платформы лежат технологии искусственного интеллекта, которые распознают лицо и фигуру пользователя, позволяют «вырезать» ее и наложить массу спецэффектов: от новых фонов, фильтров и музыки до имитации полета, похищения НЛО, забавной анимации и т. д.

Еще одно крутое приложение — MomentCam. Если вы всегда мечтали, чтобы кто-то нарисовал ваш портрет в карикатурном стиле, но не хотели платить за это деньги, то программа сделает это бесплатно. После того как пользователь загружает в приложение свое селфи, приложение считывает наиболее примечательные его черты — форму лица, бровей, расстояние между глазами, толщину носовой перегородки, размер губ — и создает рисованный аватар. По желанию на этом этапе можно сменить прическу и увеличить нос.

Еще одно суперприложение — это YouCam Makeup. Оно позволяет экспериментировать с макияжем и примерить на свое лицо различные помады, тени для век, консилер, тушь, глиттер и другие средства настоящих брендов (YSL, MAC, Chanel и другие), это поможет не ошибиться с выбором оттенка, когда дело дойдет до покупки продукта в реальности. Виртуальный макияж можно накладывать прямо в режиме реального времени, как маску, либо на сделанное ранее селфи.