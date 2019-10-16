Делаем голливудское селфи: пять правил

Один из главных источников успеха. Лучшие селфи получаются при мягком освещении. Свет должен быть в меру рассеянным, в меру ярким. Тогда кожа лица получается гладкой и подсвеченной изнутри. Мелкие морщинки разглаживаются, а глаза становятся сияющими, как звезды. Если вы находитесь у окна, то лучше стать лицом к окну. Если же солнечный свет слишком активный, можно смягчить его легким тюлем, занавесив окно. А вот если света не хватает, то придется воспользоваться искусственным. Идеальное освещение находится немного сбоку и немного выше уровня глаз.
2. Макияж
Не должен быть экстраярким. Основное внимание лучше направить на идеальный тон кожи. Между пудрой и тональным кремом лучше выбрать второе. Светоотражающий эффект будет только на пользу, поэтому, если ваш тональный крем создает матовый эффект, можно воспользоваться консилером или хайлайтером. Чтобы лицо не было плоским, имеет смысл выделить скулы. А вот от яркого макияжа глаз лучше отказаться. Если вы любитель драматических смоки, лучше отдать предпочтение туши и стрелкам. Или заменить макияж очками от солнца.
3. Ракурс
Здесь все зависит от формы вашего лица. Стоит иметь в виду, что селфи делает лицо немного более круглым, а нос более длинным. Поэтому если у вас от природы круглое лицо, то стоит поиграть с полуоборотами и полупрофилями. Естественная улыбка на любом снимке выглядит к месту вне зависимости от поворота вашей головы.
4. Детали
Важны всегда. А на селфи они особенно выигрышно смотрятся. Поэтому, если вы давно хотели поэкспериментировать с серьгами, колье, шляпками и очками от солнца, то новое селфи — отличный повод. Аксессуары лучше подбирать по принципу подобия. Они должны повторять форму ваших глаз или бровей и по цвету гармонировать с кожей, волосами и глазами. Коже теплых оттенков лучше подойдут золотые или бронзовые украшения. Голубым глазам — серебро. Ну а дальше — пробуйте и еще раз пробуйте.
5. Фон
Не менее важен, чем свет. Ведь именно он задает общее настроение и создает общее впечатление. Как бы хорошо вы ни выглядели, если у вас за спиной будут мрачные прохожие или разбросанные вещи, весь «вау-эффект» от вашей улыбки и ясных глаз сойдет на нет. Фон — идеальный инфоповод для нового поста. Поэтому фону имеет смысл уделить не меньшее внимание, чем макияжу и аксессуарам.
6. Эмоции
Лицо с яркой эмоцией, будь то радость, печаль или гнев, вызывают больший интерес, чем спокойный или гармоничный фейс. Однако искусственная улыбка всегда считывается. Поэтому прежде чем делать фото, стоит развеселить себя анекдотом или вспомнить смешную историю из жизни. Можно и грустную. Только тогда вам придется описать ее в комментарии к посту.
Лайфхак для разнообразия
У каждой знаменитости есть свой секрет того, как удивить своих подписчиков роскошным или забавным селфи. Многие из них используют «фишки» разных приложений. Попробуйте и вы: приложения помогут вам создать оригинальный нескучный контент и лучше выглядеть на фото.
Еще круче, когда ваше селфи превращается в видео. Например, с помощью приложения Likee просто и удобно создавать короткие запоминающиеся видеоролики. В основе платформы лежат технологии искусственного интеллекта, которые распознают лицо и фигуру пользователя, позволяют «вырезать» ее и наложить массу спецэффектов: от новых фонов, фильтров и музыки до имитации полета, похищения НЛО, забавной анимации и т. д.
Еще одно крутое приложение — MomentCam. Если вы всегда мечтали, чтобы кто-то нарисовал ваш портрет в карикатурном стиле, но не хотели платить за это деньги, то программа сделает это бесплатно. После того как пользователь загружает в приложение свое селфи, приложение считывает наиболее примечательные его черты — форму лица, бровей, расстояние между глазами, толщину носовой перегородки, размер губ — и создает рисованный аватар. По желанию на этом этапе можно сменить прическу и увеличить нос.
Еще одно суперприложение — это YouCam Makeup. Оно позволяет экспериментировать с макияжем и примерить на свое лицо различные помады, тени для век, консилер, тушь, глиттер и другие средства настоящих брендов (YSL, MAC, Chanel и другие), это поможет не ошибиться с выбором оттенка, когда дело дойдет до покупки продукта в реальности. Виртуальный макияж можно накладывать прямо в режиме реального времени, как маску, либо на сделанное ранее селфи.