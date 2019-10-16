Исследование: кофе может вызвать выкидыш

Беременным категорически нельзя пить кофе, убеждены в Национальном институте здравоохранения США. Ученые поделились результатами своих исследований на эту тему на недавнем конгрессе в Филадельфии.

Сообщается, что они обследовали и опросили более 1200 женщин, которые планировали родить ребёнка. В частности, измерили у них количество кофеина в крови и уточнили, как часто они употребляют продукты, его содержащие. В дальнейшем исследователи наблюдали за тем, как у этих женщин проходила беременность.

Как выяснилось, даже из-за одной чашки в день повышался риск недобора веса у плода, а две чашки и больше угрожают выкидышем. Особенно, по словам ученых, опасен кофе в первые восемь недель беременности.