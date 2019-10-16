Не упадите в оборок! Смотрите, как выглядят самые модные наряды в Эстонии

В гости к ведущим программы «Дубль» пришли очень талантливые дизайнеры - креативный директор дома моды Iris Janvier Арина Барановская, модельер Кирилл Сафонов и дизайнер аксессуаров Танель Веэнре. В эфире они покажут свои лучшие наряды и аксессуары, а также рассказали о ценах.