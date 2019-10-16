Как носить цветные колготки, чтобы не быть похожей на Пеппи Длинныйчулок

С вещами похожих оттенков

Цветные колготки стильно смотрятся с вещами похожих оттенков. Собери лук из вещей одного цвета (например, сиреневого), но разных тонов. Получится модный монохромный образ, который, при желании, можно разбавить контрастными аксессуарами.

Белые колготки в составе модных образов

Белые колготки не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Во-первых, они легко могут добавить ногам пару-тройку лишних сантиметров, а во-вторых, иногда делают аутфит похожим на наряд маленькой девочки на утреннике в детском саду. Однако если их носить с ультрамодными вещами, например, с босоножками. туфлями или ботильонами с квадратным мысом,асимметричной юбкой и свободной белой рубашкой.

С принтами

Колготки с принтами «безопаснее» всего комбинировать с однотонными вещами. Однако если ты готова к модным экспериментам и не боишься смелых сочетаний, то можно составить разношерстный, но в то же время гармоничный образ. Например, в одном луке хорошо будут перекликаться колготки в крупный горох и блуза в более мелкий.

В тон юбке

Чтобы разнообразить повседневные кэжуал-образы, попробуй сочетание вещей базовых цветов с юбкой и колготками ярких оттенков. Это может быть бежевая водолазка, пиджак песочного цвета и зеленые юбка и колготки. Главное, чтобы все вещи в луке были чистых насыщенных цветов.

Колор-блок

Цветные колготки отлично подойдут для того, чтобы создатьс ними образ в стиле колор-блок. Для этого предлагаем брать вещи сдержанных цветов, например, изумрудного и нежно-розового. Чтобы колготки играли значимую роли в наряде, носи их с шортами или короткими платьями.

С базовыми вещами