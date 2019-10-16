Знаки Зодиака, которым больше всего повезет во второй половине октября и ноябре

Овен

Овны, которые привыкли трудиться не покладая рук, вздохнут с облегчением. Фортуна перейдет на их сторону, в особенности это будет касаться карьерного роста и улучшения материального состояния.

Вторая половина октября станет решающей. Это совсем не значит, что можно расслабиться и забыть о повышении продуктивности. Делайте ставку на свой интеллект и работоспособность, только в этом случае труды будут вознаграждены по заслугам.

Телец

Конец октября — время романтики. Одинокие представители знака наконец-то обретут свое счастье или заведут новые отношения. Союз обещает быть продолжительным.

Тельцов, находящихся в браке, ожидает перемирие в семейных отношениях. Они должны принять точку зрения партнера, чтобы тот в свою очередь наконец начал считаться с их мнением.

Дева

Представителей знака ждет судьбоносная встреча, которая может повлиять как на деловую, так и на личную жизнь. Всю осень Девы будут излучать положительную энергию, она даст серьезный толчок во всех начинаниях.

Девы смогут закончить дела, которые давно откладывали, попрощаться с изжившими себя отношениями без капли сожаления, сменить место работы. Главное — не падать духом из-за рутинных мелочей.

Весы

Невероятное везение ожидает этой осенью Весов. Звезды гарантируют им как неожиданную удачу, такую как выигрыш в лотерее, так и серьезный успех. Все трудности, с которыми представители знака могут столкнуться, решатся сами собой. Обращай больше внимания на знаки судьбы и будь осторожна.

Водолей