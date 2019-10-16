Рассказавшая о редкой болезни сына блогер за сутки собрала деньги на лечение

Блогер Екатерина Мезенова, недавно раскрывшая правду о редкой болезни сына, рассказала Лайфу, что за сутки смогла собрать 2,5 миллиона на лечение ребёнка.

После поста была мировая поддержка, меня поддержали все! Этот день я назвала "чудо". Я такого ещё не видела. Мы закрыли сбор средств. Начиная со вчерашнего дня и заканчивая сегодня мы собрали 2,5 миллиона рублей. Этих денег хватит на первый этап,

— сообщила она.

По её словам, второй этап запланирован на следующий год. Весь период лечения займёт около семи лет, так как Катя и ее муж надеются вылечить малыша до того, как он пойдет в школу.

Блогер отметила, что происхождение редкого заболевания её сына не может объяснить никто. Некоторые эксперты выразили мнение, что это может быть генетическая мутация или "внутренний сбой" во время развития ребенка с 10-й по 24-ю неделю. Такой гигантский невус может перерасти в рак "с вероятностью один к десяти".