Нет ничего проще и вкуснее: омлет по-итальянски
Омлет на итальянском называется фриттата. Это блюдо с добавками и сыра, овощей, колбасы или мяса, пишет WomanHit.
Это прекрасный завтрак на любой день, благодаря своей простоте и быстроте приготовления. В любой трудный рабочий день насытит вас энергией и бодростью до обеда.
Для приготовления омлета по–итальянски нам потребуются следующие продукты:
* Картофель – 3 штуки
* Лук репчатый – 1 штука
* Красный перец сладкий – 1 штука
* Куриные яйца – 4 штуки
* Сосиски – 100 г
* Сыр – 30 г
Блюдо готовится просто и быстро: для начала чистят картошку и варят ее. В то же время нарезают лук колечками, перец измельчают в маленькие кубики, точно так же режут сосиски.
Обжаривают на сковородке лук на сливочном или растительном масле, туда же помещают перец и тушат вместе примерно пять минут. После этого нарезают кубиками вареный картофель и также отправляют тушиться в сковороду с перцем и луком, регулярно помешивая. Можно посолить и поперчить.
Яйца перемешивают в отдельной миске до однородной смеси, добавляют сосиски и мешают, затем полученное рагу отправляют в формочку для запекания, равномерно распределяя по ней. Далее заливают яичной смесью и сосисками, а затем отправляют в разогретую до 180–ти градусов духовку примерно на десять минут.
Перед подачей желательно посыпать твердым тертым сыром.
Прекрасный аромат горячей фриттаты, поданной на стол с пылу с жару, сделает ваш завтрак незабываемым, а близкие будут помнить ваш омлет долгие годы.