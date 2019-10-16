Нет ничего проще и вкуснее: омлет по-итальянски

Это прекрасный завтрак на любой день, благодаря своей простоте и быстроте приготовления. В любой трудный рабочий день насытит вас энергией и бодростью до обеда.

Для приготовления омлета по–итальянски нам потребуются следующие продукты:

* Картофель – 3 штуки

* Лук репчатый – 1 штука

* Красный перец сладкий – 1 штука

* Куриные яйца – 4 штуки

* Сосиски – 100 г

* Сыр – 30 г

Блюдо готовится просто и быстро: для начала чистят картошку и варят ее. В то же время нарезают лук колечками, перец измельчают в маленькие кубики, точно так же режут сосиски.

Обжаривают на сковородке лук на сливочном или растительном масле, туда же помещают перец и тушат вместе примерно пять минут. После этого нарезают кубиками вареный картофель и также отправляют тушиться в сковороду с перцем и луком, регулярно помешивая. Можно посолить и поперчить.

Яйца перемешивают в отдельной миске до однородной смеси, добавляют сосиски и мешают, затем полученное рагу отправляют в формочку для запекания, равномерно распределяя по ней. Далее заливают яичной смесью и сосисками, а затем отправляют в разогретую до 180–ти градусов духовку примерно на десять минут.

Перед подачей желательно посыпать твердым тертым сыром.