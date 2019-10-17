Мама или папа: кто должен разговаривать с детьми о сексе

Многие думают, что мама должна отвечать на вопросы дочки, а папа – сына. Но это не так. Здорово, если с ребенком на эти темы говорят оба родителя, утверждает секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Исследования в США показали, что подростки, чьи родители замалчивали определенные темы и не давали поддержку, в пять раз чаще практиковали рискованное поведение и раньше начинали сексуальную жизнь. А дети из семей, где мама была в близких отношениях с ребенком, – только в 2-3 раза. Ну а в семьях, где и мама, и папа участвовали в половом воспитании ребенка, подростки позже всего решались на секс и делали это максимально безопасно, огласила такую статистику в Instagram Юлия.

По ее словам, само собой, лучше, чтобы о менструации рассказала мама, так как она на практике знает о ней. А об эрекциях, поллюциях – папа, так как он с этим сталкивается регулярно в своей жизни. И еще он был подростком и, вероятно, помнит свои страхи и переживания по поводу смены внешности, голоса и сможет поддержать сына в этот период.

"Но если нет папы или мамы, поговорить с детьми может любой родитель. Или бабушка/дедушка, тетя/дядя, крестные, если они способны рассказать все грамотно и деликатно", – отметила Ярмоленко.

В то же время секс-педагог пояснила, что родителям не стоит "переводить стрелки" друг на друга, мол, "спроси лучше у папы/мамы".

Во-первых, не случайно ребенок подходит к конкретному родителю. Возможно, больше доверяет или сейчас такую деликатную тему хочет обсуждать с кем-то одним. И ответить должен тот, кому адресован вопрос. Во-вторых, не факт, что ребенок дойдет к другому родителю. По сути, вы опять показываете: тема неудобная, табуированная и не стоит о таком говорить с нами. И в другой раз пойдет сын или дочь в интернет, к одногодкам. А к маме и папе – за советом или помощью – никогда,

– говорит эксперт.

В случае, если дочка все же спрашивает папу про месячные, Юлия рекомендует ему объяснить это так, как сумеет, а дальше сказать: "Мама знает об этом больше, пойдем у нее спросим!". "Внимание: не "иди и спроси", а "пойдем вместе"", – подмечает эксперт.

И тогда вам всем будет проще, и строить близкие доверительные отношения, и говорить на "сложные" темы, и обращаться друг к другу за помощью. Ведь это и есть основная цель семьи – находить ответы и поддержку,

– подытожила секс-педагог.