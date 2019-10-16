Первая SWAP-вечеринка прошла в Таллинне. Узнай, что это такое!

На Западе формат своп-вечеринок крайне актуален. Он подразумевает под собой обмен вещами в непринужденной дружеской обстановке. Люди приносят вещи, которыми больше не пользуются, и обменивают их на что-то другое.

По словам организатора вечеринки Лусинэ Аянян, такой экологичный подход к потреблению позволяет не только избавиться от лишнего, но также совершенно бесплатно приобрести интересную вещь для своего гардероба.

Елена Соломина приценивается к понравившейся вещи ФОТО: Елена Ковпак

«У нас у всех в шкафу лежат такие вещи, которыми мы давно не пользуемся, но выкинуть их жалко. И поскольку сейчас все стараются говорить про осознанное потребление, то подобный бартерный формат позволяет не тратить деньги и ничего не выбрасывать. Безусловно, все принесенные вещи должны быть в хорошем состоянии, чтобы другим людям потом было приятно ими пользоваться», - объясняет концепцию вечеринок стилист.

Свободная форма мероприятия способствует знакомству и общению. Поэтому принято считать, что своп - это не только обмен, но и коммуникация. Даже при том, что приглашенные гости схожи в интересах, многие из них не были знакомы друг с другом. «Моя идея была объединить людей между собой, чтобы мы перестали ограничивать себя общением в социальных сетях, но чаще виделись в реальной жизни», - комментирует Лусинэ.

Было из чего выбрать! ФОТО: Елена Ковпак