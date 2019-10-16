Первая SWAP-вечеринка прошла в Таллинне. Узнай, что это такое!

Во вторник, 15 октября, в концептуальном магазине эстонского бренда Iris Janvier прошла первая экологичная шопинг-вечеринка под названием SWAP, которую организовала стилист Лусинэ Аянян.
На Западе формат своп-вечеринок крайне актуален. Он подразумевает под собой обмен вещами в непринужденной дружеской обстановке. Люди приносят вещи, которыми больше не пользуются, и обменивают их на что-то другое.
По словам организатора вечеринки Лусинэ Аянян, такой экологичный подход к потреблению позволяет не только избавиться от лишнего, но также совершенно бесплатно приобрести интересную вещь для своего гардероба.
«У нас у всех в шкафу лежат такие вещи, которыми мы давно не пользуемся, но выкинуть их жалко. И поскольку сейчас все стараются говорить про осознанное потребление, то подобный бартерный формат позволяет не тратить деньги и ничего не выбрасывать. Безусловно, все принесенные вещи должны быть в хорошем состоянии, чтобы другим людям потом было приятно ими пользоваться», - объясняет концепцию вечеринок стилист.
Свободная форма мероприятия способствует знакомству и общению. Поэтому принято считать, что своп - это не только обмен, но и коммуникация. Даже при том, что приглашенные гости схожи в интересах, многие из них не были знакомы друг с другом. «Моя идея была объединить людей между собой, чтобы мы перестали ограничивать себя общением в социальных сетях, но чаще виделись в реальной жизни», - комментирует Лусинэ.
На первой своп-вечеринке можно было встретить телеведущую Елену Соломину, стилиста Светлану Агурееву, а также модного блоггера Триину Маасик и дизайнера украшений Софию Халлик. По словам организатора Лусинэ Аянян, ей хотелось представить новый формат мероприятий для Таллиннской публики, чтобы жители столицы стали чаще практиковать подобный low waste» подход в потреблении. Вещи, которые остались после мероприятия, то есть не обрели новых хозяек, будут пожертвованы на благотворительность.