Дизайнер бренда Iris Janvier Арина Барановская рассказала, почему Керсти Кальюлайд предпочитает платья ее марки

Слушайте наше эксклюзивное интервью с основательницей марки Iris Janvier («Ирис Январский») Ариной Барановской, дизайнером, сумевшим с нуля раскрутить собственный бренд и сделать одежду марки желанной для каждой женщины, в том числе и для президента Керсти Кальюлайд. Кстати, наша президент является поклонницей iris Janvier, и в ее гардеробе находится минимум десять платьев популярнейшего отечественного бренда.