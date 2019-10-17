Чт, 17.10.2019
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  • Дизайнер бренда Iris Janvier Арина Барановская рассказала, почему Керсти Кальюлайд предпочитает платья ее марки

Дизайнер бренда Iris Janvier Арина Барановская рассказала, почему Керсти Кальюлайд предпочитает платья ее марки

Первый день Таллиннской недели моды ознаменовался грандиозным показом эстонского бренда Iris Janvier, который был номинирован и на премию «Золотая игла».

Слушайте наше эксклюзивное интервью с основательницей марки Iris Janvier («Ирис Январский») Ариной Барановской, дизайнером, сумевшим с нуля раскрутить собственный бренд и сделать одежду марки желанной для каждой женщины, в том числе и для президента Керсти Кальюлайд. Кстати, наша президент является поклонницей iris Janvier, и в ее гардеробе находится минимум десять платьев популярнейшего отечественного бренда.

Смотрите наше видео с показа коллекции Iris Janvier!

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