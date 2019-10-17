Наталья Водянова раскрыла главный секрет изящной фигуры

37-летняя Наталья Водянова поделилась с Cosmo бьюти-секретами. Российская супермодель и основательница фонда «Обнаженные сердца» объяснила, как остается молодой, стройной и жизнерадостной.
Звезда мировых подиумов — многодетная мать, у нее пятеро наследников. Водяновой удалось остаться такой же изящной, как и на заре карьеры в фэшн-индустрии. Блондинка тщательно следит за своим рационом и использует один из популярных вариантов питания.
«1,5 месяца назад я узнала про интервальное голодание. Это просто потрясающая вещь! Мне очень нравится! 14 часов голодания, а потом 10 часов приема пищи», — отметила Наталья.
Водянова ранее считала завтрак обязательным и старалась не пропускать его. Сейчас она изменила свои взгляды. «Я выбросила этот завтрак и с таким удовольствием, с такой легкостью провожу свой день!» — подчеркнула топ-модель.
Оставаться молодой, красивой и подтянутой Наталье помогает активный образ жизни. Она назвала его ключом не только к физическому, но и моральному здоровью. «Это может быть всё что угодно: йога, пилатес, спортзал, танцы», — рассказала Водянова в эфире радиопередачи «Главное вовремя».
Она заверила, что уделяет достаточно времени наследникам, хотя много работает. Наталья заявила, что никогда не смогла бы быть домохозяйкой, поскольку для нее важна самореализация.