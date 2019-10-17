Пять женских имен, которые наделяют обладательницу скверным характером

Виктория

Даже самый масштабный конфликт, в котором задействованы друзья и близкие, для тебя не больше, чем очередное представление. Бросив несколько обидных слов в адрес человека, ты не придашь этому особого значения. Не стесняться в выражениях — твое кредо по жизни.

Ты оправдываешь такое поведение прямолинейностью, не ощущая тонкую грань между правдой и откровенным хамством. Своими истериками ты часто манипулируешь людьми, не думая об их чувствах.

Кристина

Ты думаешь, что знаешь все лучше всех. Высказывая свое мнение, ты часто заводишь людей в тупик, что нередко приводит к конфликтам. Твоя личность весьма нестабильна. В разговоре с человеком ты можешь зацепиться за случайно брошенную фразу и постараешься тут же выяснить отношения. Ты смотришь на всех свысока, хотя никакого превосходства над другими не имеешь.

Варвара

Ты редко признаешь свои ошибки, а если кто-то пытается доказать твою неправоту — адекватной реакции от тебя не дождаться. В своих действиях ты всегда основываешься на своей личной выгоде, невзирая на положение других людей.

Ты не постесняешься в выражениях, если тебя не устроит тон собеседника. Причем срываться по полной программе будешь только на близких. Окружающие привыкли к твоим «тараканам», но это не значит, что их не задевает твое поведение.

Светлана

Ты запоминаешь обиды надолго, никогда не станешь общаться с теми, с кем когда-либо конфликтовала, даже если это было десять лет назад. Если ты занимаешь руководящую должность, то твои подчиненные могут с уверенностью утверждать, что такое начальство может присниться только в страшном сне.

Ты любишь быть в центре внимания и готова пойти ради этого на все. Даже будучи в отношениях с мужчиной, которые искренне питают к тебе светлые и теплые чувства, ты можешь принимать ухаживания от противоположного пола, а когда об этом станет известно, займешь нападающую позицию и до последнего будешь отстаивать свою правоту.

Юлия