Чт, 17.10.2019
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  • Приготовит даже ребенок: классические кексы в формочках любят все!

Приготовит даже ребенок: классические кексы в формочках любят все!
Видео-рецепт

Кексы. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Хотите быстро испечь что-нибудь к чаю? Тогда приготовьте простые кексы в бумажных формочках. Сделать тесто для них смогут даже дети.

Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орешками

Чтобы кексы не прилипали, смажьте формы тонким слоем растительного масла с помощью силиконовой кисточки.

Быстрые кексы

Время приготовления: 30 минут

Калорийность: 319 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления

  1. В миске взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить.
  2. Добавить размягченное сливочное масло, затем всыпать муку с разрыхлителем.
  3. Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто.
  4. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети.
  5. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой.
  6. Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Как сделать кексы вкуснее

  • В кексы можно добавить орехи или сухофрукты: изюм, вяленую клюкву или вишню, измельченную курагу.
  • В тесто также можно положить ароматические добавки: мелко натертую цедру, ваниль, имбирь, корицу, гвоздику или мускатный орех.
  • Ягоды (черника, малина, клюква) – тоже прекрасный вариант. Чтобы они не опустились на дно, обваляйте их в муке.

Приятного аппетита!

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