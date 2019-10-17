Приготовит даже ребенок: классические кексы в формочках любят все!
Хотите быстро испечь что-нибудь к чаю? Тогда приготовьте простые кексы в бумажных формочках. Сделать тесто для них смогут даже дети.
Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орешками
Чтобы кексы не прилипали, смажьте формы тонким слоем растительного масла с помощью силиконовой кисточки.
Быстрые кексы
Время приготовления: 30 минут
Калорийность: 319 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 3 яйца
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления
- В миске взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить.
- Добавить размягченное сливочное масло, затем всыпать муку с разрыхлителем.
- Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто.
- Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой.
- Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Как сделать кексы вкуснее
- В кексы можно добавить орехи или сухофрукты: изюм, вяленую клюкву или вишню, измельченную курагу.
- В тесто также можно положить ароматические добавки: мелко натертую цедру, ваниль, имбирь, корицу, гвоздику или мускатный орех.
- Ягоды (черника, малина, клюква) – тоже прекрасный вариант. Чтобы они не опустились на дно, обваляйте их в муке.
Приятного аппетита!