Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

Мужчина с женщиной знакомятся и начинается романтический период с ухаживаниями. Если все складывается удачно, то это перерастает в отношения. Вот только как их не разрушить, и даже, наоборот, улучшить – знают не все женщины.

Вашему вниманию три самые главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами.

1.Женщина хочет стать всем

Если женщины начинают ревновать мужчину к бывшим женам и их детям, к родителям, друзьям и коллегам, то это только раздражает. В результате женщина начинает обижаться на мужчину за то, что он в выходной едет помочь своей маме или зайдет с коллегами на пиво после работы, а мог ведь провести это время с ней.

В отношениях у каждого из вас есть свое прошлое, настоящее и будущее, и при этом никто из вас не должен от этого отказываться или требовать отказаться. Если женщина ставит ультиматум: или я, или «они» (остальной мир), то она рано или поздно непременно потерпит фиаско.

2.Женщина постоянно выдвигает претензии

Требования, претензии и упреки всегда раздражают, особенно – если слышишь их постоянно. В результате женщина превращается в сварливую, недовольную, ворчащую тетку, которой только дай повод, чтобы высказать свои обиды и неудовольствие.

Не без того, что есть и правда ситуации, которые просто требуют такого поведения, чтобы показать мужчине, что он правда неправ. Но так же часто нет объективных причин себя так вести – помните, все проблемы в голове.

3.Мужчина не оправдал ожиданиq женщины

В отношениях мужчины и женщины придерживаются разных правил. Одно из них – когда мужчина выбирает женщину, он рассчитывает, что она не изменится, а когда женщина выбирает мужчину, она надеется, что он станет лучше.