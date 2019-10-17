С новой прической и на 45 килограммов легче: фанаты не узнают знаменитую эстонскую певицу

Ведущая программы Грете Лыбу была настолько удивлена изменениями во внешности Сюнне, что признала: увидев певицу на улице - не узнала бы ее.

На вопрос о том, что же подтолкнуло Валтри на такие изменения, она ответила:

Скажем так, теперь у меня есть больше времени для себя самой. Наконец-то смогла взять себя в руки.

Сюнне рассказала, что ее жизнь сильно изменилась несколько лет назад.

Соблюдение диеты не заключается в том, чтобы две недели пить воду, есть яблоки и голодать. Это длительный процесс и мне потребовалось больше трех лет.

Певица поделилась небольшим секретом:

Потеря веса и здоровье начинаются с питания.

При этом, она отметила, что на тренировки ходит нечасто.

Несмотря на потрясающий результат, Валтри еще не достигла желаемой формы.

Хочу быть такой, какой была, когда познакомилась со своим мужем,

объяснила Сюнне.

Чувствую себя очень хорошо, я очень счастлива,

- подытожила Валтри.