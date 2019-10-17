Девушки этих знаков Зодиака в ноябре встретят своего сказочного принца

Многие девушки так и живут всю жизнь с этой мечтой, но некоторым повезет встретить свою любовь уже в ноябре. Звезды говорят, что три знака Зодиака совсем скоро найдут своего принца. Кто же это будет?

Близнецы

Близнецы очень редко выходят замуж в раннем возрасте. Причина до банального проста: они ждут своего сказочного принца.

Представители этого знака Зодиака никогда не соглашаются на брак без любви, потому что для них это самое важное и нужное чувство. Но ждать осталось недолго.

Звезды говорят, что в ноябре Близнецы будут вознаграждены за столь долгое ожидание! Но и это не всё. В этом месяцы звезды особенно расположены к Близнецам, а поэтому их ждет не просто принц из сказки. Этот знак рискует встретить и любимого, и друга в одном человеке. Поскольку из Близнецов обычно получаются жены-союзники, ир партнер рядом им нужен такой же. Заказывали?

Получайте! Вот только звезды предостерегают Близнецов: когда осталось ждать совсем недолго, не стоит соглашаться на меньшее. Потому что по пути к настоящему принцу Близнецам вполне может встретиться не самая удачная подделка.

Весы

Весы – это знак Зодиака, который рожден жить по-королевски. Поэтому и звезды не пытаются спорить, и уже в ноябре планируют отправить Весам их сказочного принца. Каким он будет?

Поскольку представители этого зодиакального знака являются достаточно сильными натурами, то и мужчина им нужен соответствующий. Состоятельный и самодостаточный принц – не об этом ли Весы всегда и мечтали? Звезды говорят, что представительницы этого знака смогут почувствовать себя настоящими принцессами.

В таком браке Весы не будут ощущать недостатка в деньгах и смогут позволить себе любые капризы. Но это не будет игрой в одни ворота. В свою очередь, Весы окружат своего избранника любовью и лаской, о чем мечтает большинство мужчин.

Но учтите: выбирая мужчину, у которого очень плотный рабочий график, какое-то время придется проводить в одиночестве.

Поэтому заранее стоит задать себе вопрос: чего хочется больше? Дорогих украшений или ежеминутного внимания?

Овен

Овны способны из любого мужчины сделать сказочного принца. Но надо ли им это? Представительницы этого знака Зодиака никогда не страдают от недостатка внимания: в любом возрасте они способны заполучить практически любого мужчину.

Всё дело в том, что Овны воспитаны, хорошие собеседники и умеют держать себя в обществе. А также у Овнов есть врожденный талант – они знают, как удержать мужчину.

Почему же тогда некоторые представительницы этого знака до сих пор одиноки? Всё просто – Овны устали руководить. Они знают, что смогут справиться с любым мужчиной, но им хочется, чтобы рядом был достойный и сильный человек – готовый принц, а не тот, из которого придется его лепить.