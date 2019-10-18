Полная Луна в Овне: время проявлять индивидуальность и бороться за мечты

Юпитер приносит просто море разных возможностей, шансов, удачных совпадений и лотерейных выигрышей.

Овен

На ближайшие несколько недель планеты короновали тебя «Мисс Независимостью», ты будешь чувствовать себя… собой: яркой, сильной, острой на язык, уверенной в себе. Ты почувствуешь, как возвращаешься в свое привычное состояние, которое, может быть, ты утратила в последнее время.

Телец

Обычно приземленная и жесткая, в это время ты внезапно можешь сделаться осторожной и суеверной. Луна подсвечивает твои самые мистические дома, и нет никакого смысла ей сопротивляться: сделай Таро-расклад, если тебе этого хочется, заряди кристаллы под лунным светом или просто расставь в комнате свечи с приятным ароматом.

Близнецы

Неплохое время для социализации, но не пытайся тянуть все на себе без помощи. Если друзья зазывают на вечеринку, не отказывайся, но и не зажигай так, как будто тебе 18 (если тебе на самом деле 18 — тогда зажигай, конечно). Лучше откинься в удобном кресле, покачай головой под музыку с приятным коктейлем в руке и позволь Луне самой позаботиться о тебе.

Рак

Ты трудилась, трудилась, трудилась — и??? Ура, случилось! Пожинай плоды и купайся в успехе. Твой десятый дом (карьера) получит мощную лунную подпитку, так что не исключены приятные бонусы в виде премии или повышения.

Лев

Хочешь, мы угадаем, что у тебя на уме? Побег. Путешествие. И, кстати, звезды тебе в этом очень даже благоволят. Необязательно бросать всё и нестись на Мальдивы (хотя, конечно, если такая возможность есть, не надо ее упускать), ты можешь организовать себе небольшой отпуск в выходные. Для подледной рыбалки и снеговиков слишком рано, для ровного загара слишком поздно. Выбери что-то среднее: плед, озеро, глинтвейн…

Дева

У всех про карьеру, а у тебя — внезапно! — про секс. Не удивляйся, если Луна расшевелит твою внутреннюю развратницу. Позволь ей это и наслаждайся. Ты сейчас в той ситуации, когда можешь получить всё, и тебе за это ничего не будет.

Весы

Солнце в твоем знаке вступает в оппозицию с Луной в Овне. Тут не до веселья, потому что важные, непростые вопросы требуют ответов. Брось свой взвешенный взгляд на самые важные аспекты жизни: на отношения, работу, на то, каким тебе видится будущее…

Скорпион

Вдох-выдох, твоя рабочая загрузка в октябре какая-то сумасшедшая, поэтому удели больше внимания заботе о себе: прогулки на природе, массаж, медитация… Это все поможет тебе втиснуться в дедлайны и не ударить в стол лицом.

Стрелец

Полная Луна — как глоток свежего воздуха для тебя. Ты воспрянешь с новыми силами — почувствуй, как тебя переполняют оптимизм, жизненные силы и тяга к творчеству. Используй подаренную тебе энергию во благо. Отличное время для благотворительности: если не чувствуешь в себе сил волонтерить, можешь просто отправить деньги в благотворительный фонд.

Козерог

Козероги неожиданно нырнут в прошлое своих отношений. Где-то там кроется ключ к проблемам в настоящем. Не бойся анализировать и копаться в подсознании — можешь для этого сходить к психологу, чтобы не страдать в одиночестве.

Водолей

Обыкновенно спокойные и уравновешенные Водолеи неожиданно обнаружат, что они хотят обсудить… свои чувства. Да-да, вот прям сесть с друзьями или партнером и поговорить про свое внутреннее наполнение и вот это все. Что же, не нам тебя осуждать.

Рыбы

Твоя полнолунная мантра должна звучать так: «Я этого достойна». Так как в последнее время ты частенько думаешь о деньгах, эта энергия расшевелит твои финансовые потоки, взбодрит твой банковский счет.