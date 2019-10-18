Отказ от бюстгальтера признали опасным

Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным. Об этом рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи Андрей Тяжельников, сообщает Lenta.ru.
По его словам, не носить лифчик могут только женщины с небольшой грудью, так как большой и тяжелой груди подобная практика грозит отвисанием и растяжкой связок. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с циркуляцией крови и застойным явлениям в тканях и сосудах.
Врач также отметил, что при отказе от бюстгальтера во время активных нагрузок в области груди может появиться дискомфорт. Кроме того, присутствует риск получить травму от удара в толпе или собственной неосторожности, так как из-за нежной кожи на груди легко появляются гематомы и ссадины.
Ранее в октябре 2019 года американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вышла на улицу в наполовину расстегнутом жакете на голое тело. 23-летнюю девушку заметили в Нью-Йорке. На ней были черный жакет, нюдовые брюки в черную полоску, черные ботинки и шапка бренда Calvin Klein, лицом которого она является. Хадид расстегнула нижнюю половину пуговиц жакета, под которым не было бюстгальтера.
Носить вещи на голое тело стало трендом у знаменитостей. Ранее в сентябре Хадид уже фотографировали в похожем образе. После показа Burberry она вышла на улицы Лондона в бежевом плаще Holzweiler и голубых свободных джинсах. Однако внимание фотографов привлек топ из блестящего прозрачного материала.