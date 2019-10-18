Отказ от бюстгальтера признали опасным

По его словам, не носить лифчик могут только женщины с небольшой грудью, так как большой и тяжелой груди подобная практика грозит отвисанием и растяжкой связок. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с циркуляцией крови и застойным явлениям в тканях и сосудах.

Врач также отметил, что при отказе от бюстгальтера во время активных нагрузок в области груди может появиться дискомфорт. Кроме того, присутствует риск получить травму от удара в толпе или собственной неосторожности, так как из-за нежной кожи на груди легко появляются гематомы и ссадины.

Ранее в октябре 2019 года американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вышла на улицу в наполовину расстегнутом жакете на голое тело. 23-летнюю девушку заметили в Нью-Йорке. На ней были черный жакет, нюдовые брюки в черную полоску, черные ботинки и шапка бренда Calvin Klein, лицом которого она является. Хадид расстегнула нижнюю половину пуговиц жакета, под которым не было бюстгальтера.